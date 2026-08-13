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聯友新廠量產 挹注營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）昨（13）日舉行法說會，該公司指出，屏南二廠已於7月逐步投產，預計鎢酸鈉總產量可增加20至30%；而明年屏南三廠、 屏科廠接續投產，將挹注今年下半年與明年營運表現。

聯友金屬表示，AI、半導體太陽能需求全面升溫，加上主要生產國出口限制，國際鎢價較去年同期大漲666%，進而推升鎢酸鈉平均售價提升，帶動該公司第2季營運爆發；單季獲利9.46億元，每股純益16.32元；累計上半年獲利14.71億元，每股純益25.37元。

而進入下半年，營運成長主軸將由已於7月逐步投產的屏南二廠帶動。預計將使鎢酸鈉總產量增加約20至30%，未來將進一步提供產能以填補市場缺貨的缺口。

除鎢金屬外，在鈷金屬循環再製領域亦取得重要進展。子公司聯友先進材料自主研發製造的循環再製鈷粉，已通過數家國際大廠的品質認證，開始供貨，將成未來高值化鈷金屬材料成長引擎。

同時，該公司啟動為期兩年的擴產與高值化發展計畫，以因應全球客戶快速增加的需求。主要布局包括有屏南三廠規劃明年第4季開始量產仲鎢酸銨（APT）及氧化鎢；屏科廠也預計於明年第4季量產碳化鎢及金屬鎢粉，完成從回收到高階碳化鎢及金屬鎢粉的全製程布局。

聯友金屬表示，隨屏南二廠、屏南三廠與屏科廠陸續加入營運，公司將完成國內首家「鎢鈷金屬循環再製生態系統」，建立從廢料回收到高階金屬粉末的完整供應鏈，並以高值化產品推動中長期發展動能，提升公司全球鎢市場供應力，強化全球供應鏈布局與市場競爭力。

太陽能 半導體 法說會

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