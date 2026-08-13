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兆基後精進包租代管 內政部擬4大作為2修法：增營保金、限業者承攬數

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳強調，未來包租代管25萬戶目標沒太大改變，期間會滾動調整，但百萬租屋家庭總目標沒變。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳強調，未來包租代管25萬戶目標沒太大改變，期間會滾動調整，但百萬租屋家庭總目標沒變。記者張曼蘋／攝影

包租代管龍頭「兆基」爆財務危機，內政部今開記者會說明短中長期精進方向，包括強化業檢項目、建立轉銜業者名單及SOP、檢討營保金計算及上限、研議包租代管業者承攬上限等4大作為。內政部長劉世芳強調，未來百萬租屋家庭總目標沒變。

內政部地政司長林家正說明，短期涉及不修法有4大作為，首先是強化業檢項目並公布檢查結果，包租代管業主管機關為縣市政府，每年會針對執行狀況檢查業務，目前偏重於契約有無合規、有無專業人員服務，但從這次案例來看，未來每個業者手邊有多少租約案件，應要有完整資料，至少政府可掌握；民眾押金租金收支是否有正常紀錄等。

林家正說，第二為建立轉銜接收業者名單及SOP，國家住都中心就寄居蟹公司部分已經開始轉銜作業，還有社宅以外的一般租約，也必須要有轉銜作業，會參考此次住都中心作法預做準備。

林家正表示，第三為檢討營業保證金計算公式及上限。目前租賃條例規定，每個業者在開業時都必須繳交一筆營業保證金10萬元，依案件承包規模量做計算。主要目的是，當房東、房客有損害時可以做賠付，目前這筆錢是由租福公會做管理，上限是500萬；第四則為研議社宅包租代管業者承攬案件上限。

中長期部分，林家正說，將研議押金專戶管理機制，包租代管業者會有兩筆金額，一筆是業者代收房客租金或押金，未來會朝向將該筆錢和公司的自有資金做區隔，不受公司遭假處分等狀況時凍結。其次，研議明定租約接續與業者退場機制，從寄居蟹案例來看，有些契約終止會涉及法律層面，跟國家住都中心合作，汲取經驗，讓房東房客權益不受損。

劉世芳說，短期內提出的行政措施、中長期研議修法，還是會跟各縣市地方政府、公會討論，以便更務實貼近包租代管業者，在合法合規下，讓包租代管業者正常運行。

至於「百萬租屋家庭計畫」目標下，2032年包租代管戶數要達到25萬戶，目前約10萬，當中就兆基占近3萬戶。劉世芳說，未來25萬戶目標沒有太大改變，7年的時間內會滾動調整，就如社宅調整3、4次，但百萬租屋家庭總目標沒有變。

國家住都中心董事長花敬群補充，寄居蟹公司6600件服務案件的轉銜，目前到住都中心填報轉銜意願的房東共1300多名，房東填完後會由六都業者開始接洽，基本上寄居蟹案子的轉銜，目標還是1個月內達成，目前狀況還算樂觀。

國家住都中心董事長花敬群補充，針對寄居蟹公司服務案件的轉銜，目前上住都中心填報轉銜意願的房東共1300多名。記者張曼蘋／攝影
國家住都中心董事長花敬群補充，針對寄居蟹公司服務案件的轉銜，目前上住都中心填報轉銜意願的房東共1300多名。記者張曼蘋／攝影

內政部今開記者會說明短中長期精進方向，包括強化業檢項目、建立轉銜業者名單及SOP、檢討營保金計算及上限、研議包租代管業者承攬上限等4大作為；另也有研議修正「租賃條例」等。記者張曼蘋／攝影
內政部今開記者會說明短中長期精進方向，包括強化業檢項目、建立轉銜業者名單及SOP、檢討營保金計算及上限、研議包租代管業者承攬上限等4大作為；另也有研議修正「租賃條例」等。記者張曼蘋／攝影

兆基 包租代管 內政部

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