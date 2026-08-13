一站式複合店JESPER新竹經國店開幕 首創四合一服務

台灣車市新車市場降溫，汽車美容產業仍逆勢成長，2025年至2031年預估年複合成長率達4.5%，市場規模預估成長至986億元，顯示消費重心正從「功能性用車」逐步轉向「精緻化用車」，帶動汽車售後服務需求持續成長。

JESPER捷博（7831）於核心會員地區新竹打造JESPER「全方位汽車服務中心」，首創整合「汽車美容×保養×輪胎×微鈑金」四大服務的一站式複合店型，回應新世代車主更便利、完整的養車需求。

捷博董事長彭仕邦表示，隨著養車需求提升，消費者對服務的期待也從單一功能，走向更重視品質、效率、透明度與整體體驗。捷博打造以車主為核心的汽車售後服務生態圈，整合汽車美容、輪胎、保養及微鈑金，加上會員與異業合作等多元服務，透過舒適的店型空間與一站式服務，打造複合式服務場域，讓汽車美容從一次性的消費需求，轉變為車主願意走進來、願意停留的日常生活場景，重新定義汽車售後服務市場的價值。

彭仕邦指出，KeePer此次選在核心會員基礎穩固的新竹地區再展店，推出全新JESPER全方位汽車服務中心，不僅補強區域服務量能，更進一步整合集團旗下品牌資源，串聯「日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer PRO SHOP」、「米其林馳加輪胎」及「捷匠PDR微鈑金」完整涵蓋汽車美容、保養、輪胎與微鈑金需求，讓車主養車維修不必東奔西跑，一站完成更省事！

全新JESPER全方位汽車服務中心－新竹經國店，導入KeePer一貫講究細節與標準化的日式職人精神，透過更高規格的施工環境、統一的門市標準，以及新增明亮寬敞的展覽空間，融合人文藝術氛圍與舒適休憩機能，打造兼具專業、舒適與生活感的汽車保養新場域，進一步提升消費者對汽車售後服務體驗的期待。