快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月多背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

一站式複合店JESPER新竹經國店開幕 首創四合一服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣車市新車市場降溫，汽車美容產業仍逆勢成長，2025年至2031年預估年複合成長率達4.5%，市場規模預估成長至986億元，顯示消費重心正從「功能性用車」逐步轉向「精緻化用車」，帶動汽車售後服務需求持續成長。

JESPER捷博（7831）於核心會員地區新竹打造JESPER「全方位汽車服務中心」，首創整合「汽車美容×保養×輪胎×微鈑金」四大服務的一站式複合店型，回應新世代車主更便利、完整的養車需求。

捷博董事長彭仕邦表示，隨著養車需求提升，消費者對服務的期待也從單一功能，走向更重視品質、效率、透明度與整體體驗。捷博打造以車主為核心的汽車售後服務生態圈，整合汽車美容、輪胎、保養及微鈑金，加上會員與異業合作等多元服務，透過舒適的店型空間與一站式服務，打造複合式服務場域，讓汽車美容從一次性的消費需求，轉變為車主願意走進來、願意停留的日常生活場景，重新定義汽車售後服務市場的價值。

彭仕邦指出，KeePer此次選在核心會員基礎穩固的新竹地區再展店，推出全新JESPER全方位汽車服務中心，不僅補強區域服務量能，更進一步整合集團旗下品牌資源，串聯「日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer PRO SHOP」、「米其林馳加輪胎」及「捷匠PDR微鈑金」完整涵蓋汽車美容、保養、輪胎與微鈑金需求，讓車主養車維修不必東奔西跑，一站完成更省事！

全新JESPER全方位汽車服務中心－新竹經國店，導入KeePer一貫講究細節與標準化的日式職人精神，透過更高規格的施工環境、統一的門市標準，以及新增明亮寬敞的展覽空間，融合人文藝術氛圍與舒適休憩機能，打造兼具專業、舒適與生活感的汽車保養新場域，進一步提升消費者對汽車售後服務體驗的期待。

新竹 車市

延伸閱讀

捷博拚2027年上櫃 看好汽車美容3大趨勢

統一投信搶攻高資產企業戶 設立新竹分公司獨創金字塔財富工程

饗賓財報／上半年獲利創同期新高EPS 衝9.04元 下半年再展七家新店

FOXTRON全車系八月限時優惠，用車成本大減! 進入純電生活享「零稅金＋零保養」新時代

相關新聞

兆基全面清查…前董座李建成若涉違法 不排除民刑事追責

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，風暴持續延燒。兆基屋管今（13）日發布聲明，現任董事會將全面清查過往公司治理、重大交易及資金往來，並首度明確表示，若調查發現前董事長李建成、寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任相關行為涉及違法，或造成兆基屋管損害，將依法採取民事求償、刑事告訴或告發等法律行動。

包租代管制度大體檢！內政部曝短期4措施、長期2方向修法

兆基、寄居蟹事件引發外界關注包租代管業者財務風險，內政部13日提出包租代管制度精進方向，短期將先從行政措施著手，包括加強地方業務檢查、建立業者轉銜名單及標準作業流程（SOP）、檢討現行最高500萬元營業保證金，以及研議社宅包租代管業者承攬案件上限；中長期則將研議押金專戶管理及業者退場、租約接續機制，後兩項涉及修法。

「多元興辦」社宅已盤點64處 國土署：引進民間資金開發可供商業使用

外界質疑賴清德總統承諾興建13萬戶社宅政見跳票，內政部今開例行記者會，國土署長蔡長展表示，未來蓋社宅會有一個叫做「多元興辦」，要在目前整體開發區內畫設3%到5%的社宅相關用地，近兩年已盤點全國共64處，引進民間資金來做多元使用開發，六都大概是45處、非六都約19處。

329檔期失靈 6月揭露量僅剩高峰期兩成、連18個月探底

據最新預售實價揭露顯示，6月全國的預售揭露件數維持低量的3,118件，不僅年減17%，更2024年景氣最暢旺時大減82%，已連續18個月低於5千件，反映6月雖有旺季329檔期加持，但預售市場買氣依舊疲軟；以區域來看，雙北市新屋市場相對抗跌，中南部則跌幅較深。

全國租金中位數8,600元！新成屋比中古屋貴2成 電梯宅再貴2至3成

內政部13日公布2026年上半年租金統計，全國租金總價中位數為8,600元，較上期微增1.2%，不過從區域來看，約6成縣市租金中位數沒有變動，近8成行政區租金也未成長，整體租屋市場仍大致維持平穩。值得注意的是，房屋新舊、有無電梯對租金差距明顯，新成屋租金普遍比中古屋高2成以上，電梯大樓也比公寓貴2至3成。

付錢息事寧人最危險！專家揭奧客處理地雷：花錢只會讓對方變本加厲

奧客通常都會糾纏不休，公司很容易就會覺得要趕快想辦法解決。而最快的解決方式，就是支付金錢。 但是，「只要付點錢，就能從那個地獄逃脫出來的話……」的想法，是很危險的。最簡單的方法，有時候也是最危險的辦法。用金錢解決奧客問題是最壞的選擇，而且也無法從根本解決問題。 一旦付錢解決了以後，公司裡面就會產生一種用錢搞定所有問題的風氣。如果演變成這個狀況，公司的資產很快就會見底。不但如此，員工也會認為「反正我們老闆總是這麼做」，士氣就會逐漸下降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。