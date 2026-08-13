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呼應賴總統對諾貝爾獎得主期盼 生技產業界建議政府加碼百億生醫基金

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

政府今年來針對科研與學術發展提出新目標，賴清德總統宣示未來30年應新增三位諾貝爾獎得主。呼應賴總統提出的遠景，台灣生物產業發展協會與六大公協會於13日的論壇上，多位專家呼籲政府應加強生醫基礎研究，提出每年至少2至3億美元（約新台幣64億至97億元）基金協助台灣快速打造具國際競爭力的生醫產業。

國科會主委吳誠文月前表示，台灣已很久沒培育出諾貝爾獎得主，對此台灣精準醫療產業協會副理事長曾惠瑾表示，若要實現這個目標，建議政府應該投入更多經費在基礎研究，並設立大型基金助力生醫產業走向國際化。

台灣生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙指出，前兩天看到一則新聞，政府提出「十年100億」的生醫發展基金，這個金額太少，相當於每年僅10億元。他想起2006年的時候，當時政府就曾提出一個600億的基金，雖然最後規模並未達到，但是已引發國際關注。

曾惠瑾則說明，目前國內教授研究經費，在生醫及生命科學領域每年100~300萬元。另外在萌芽、拔尖等計畫，針對有商業潛力者給予最高800及1,500萬元進行技術商品化、原型、市場驗證及創業準備。然而若想要發展成獨角獸，僅靠1,500萬元難以成大局。

比較近年來台灣及中國大陸醫藥產業授權案，2023年台灣約有十個授權案，授權金額超過12億美元，反觀中國大陸在同年約有70個授權案，授權金額高達35億美元；到了2025年台灣生醫授權粗估估約個位數至十餘件，授權金估約2億美元，反觀中國大陸在2025年授權案已達到157件左右，總潛在交易達約1,377億美元。

曾惠瑾指出，台灣真正的問題是產品價值是否夠大？能夠被全球國跨國大藥廠付出1億美元以上前期金的資產太少。

她強調，台灣若想培養出諾貝爾獎得主，或是生醫界的獨角獸，政府在基礎研發及應用上投入更多預算，對此她提出三大建議。首先是透過國際專家協助選題與指導，由學研單位引入國內外產業經驗豐富專家協助選題，並要增加選題及指導委員顧問費預算，否則只能找到對台灣有愛有心的專家。

其次要增撥預算，每年海選全國最佳研發案，增撥預算，或提高拔尖計畫金額，集中火力支持潛力諾貝爾得主及獨角獸案，最後是設立轉譯創投基金，她呼籲最好能成立2至3億美元規模的「轉譯創投基金」，協助新創公司銜接後續的發展。

諾貝爾獎 百億 生技產業 國科會 賴清德 吳誠文

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