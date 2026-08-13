「多元興辦」社宅已盤點64處 國土署：引進民間資金開發可供商業使用

外界質疑賴清德總統承諾興建13萬戶社宅政見跳票，內政部今開例行記者會，國土署長蔡長展表示，未來蓋社宅會有一個叫做「多元興辦」，要在目前整體開發區內畫設3%到5%的社宅相關用地，近兩年已盤點全國共64處，引進民間資金來做多元使用開發，六都大概是45處、非六都約19處。

內政部今開例行記者會，由內政部長劉世芳主持。蔡長展表示，13萬戶的社宅主要由直接興辦、都更分回、都市計畫回饋及大眾運輸導向的容積獎勵共同達成，可藉此擴大社宅供應；而內政部從民國113年開始，在都委會裡跟地方政府協商，要在目前的整體開發區裡面畫設3%到5%的相關社宅用地，即為「整體開發地區社會住宅取得實施方案」。

蔡長展指出，經過這兩年多努力，已經盤點全國適合的區位共64處，六都大概是45處、非六都大概是19處，這些就是跟地方政府合作活化，引進民間資金來做多元使用開發，像是可以做商業使用，但還是要蓋社宅提供給公部門使用，未來會加速進行，讓13萬戶社宅能加速達成。

媒體追問這64處蓋社宅預估會有幾戶？另直接興建會有幾戶？蔡長展表示，原來在113年起就是請各縣市政府在都市計畫整開區裡面，要做這3%到5%的社宅用地畫設，劃設完就是要去招商，會依照每個區域的屬性跟需要提供的量，會跟地方政府做檢討，不過目前還是草案，沒有很確定。

內政部次長董建宏補充，都市計畫裡面的整體開發區，最典型的例子就是新北市的「塭仔圳」，過去是工業違章的工業區，隨著工商時代的改變，把整個地區重新調整，包括未來的發展有新的商業區跟住宅區，其中需要回饋公共部門的部分，將其畫為社會福利設施用地，會跟民間或縣市政府合作，共同來開發做多元使用的社宅，包括婚育宅、一般社宅等，這些都需要跟地方政府進一步討論。