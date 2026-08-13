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數位出版業蓬勃發展 近7年銷售額成長2倍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

隨著民眾閱讀習慣逐漸數位化，加上行動裝置普及及APP訂閱服務興起，出版市場正加速從實體走向數位。根據我國營利事業家數及銷售額統計，2018年至2025年間，數位新聞、數位雜誌及期刊家數均增加9成，數位書籍更成長超過1倍；從銷售額來看，2025年各類數位出版銷售額均較2018年成長約2倍，數位出版業蓬勃發展，成為出版市場的重要成長動能。

從業者家數來看，實體出版與數位出版呈現明顯不同的發展趨勢。2018年至2025年間，實體新聞出版業由207家降至172家，減少17％；實體雜誌及期刊也減少14.4％，反映閱讀習慣逐漸轉向數位。實體書籍出版業則因教科書、專業書籍等剛性需求支撐，家數大致維持穩定。

相較之下，數位出版業者家數快速增加，其中數位新聞、數位雜誌及期刊均增加9成，數位書籍更成長超過1倍，顯示出版業者持續因應市場閱讀型態改變，發展數位內容及訂閱服務。

若從銷售額觀察，實體出版與數位出版的差距更加明顯。2025年實體新聞出版業銷售額為50.2億元，較2018年減少48％，衰退最為明顯；反觀數位通路持續成長，2025年數位出版銷售額合計突破20億元，7年間各類型出版銷售額均成長約2倍，顯示數位內容及訂閱服務已成為出版市場重要的營運方向。

除了產業型態改變，數位出版業的區域分布也呈現高度集中現象。2025年不論數位新聞、數位雜誌及期刊或數位書籍，家數及銷售額均以台北市居冠，家數占比約35％至50％；其中銷售額集中情形更為明顯，數位新聞銷售額更有高達92％集中於台北市，反映具規模的數位新聞媒體及網路平台多將總部設於台北市，並掌握主要廣告與訂閱收入。至於台北市以外的數位出版業者，主要分布於新北市、高雄市及台中市，家數占比約1至2成，不過各類數位出版銷售額占比均不到1成。

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