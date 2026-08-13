329檔期失靈 6月揭露量僅剩高峰期兩成、連18個月探底

據最新預售實價揭露顯示，6月全國的預售揭露件數維持低量的3,118件，不僅年減17%，更2024年景氣最暢旺時大減82%，已連續18個月低於5千件，反映6月雖有旺季329檔期加持，但預售市場買氣依舊疲軟；以區域來看，雙北市新屋市場相對抗跌，中南部則跌幅較深。

表現相對穩定的是台北市，今年6月揭露359件、年減6%，較高峰時2024年同期減少五成；新北市6月交易量則是785件、年減9%，買氣緊追在北市之後，區域交易量較2024同期減少69%；至於減幅較顯著的則是台中市與高雄市，台中市6月482件、年減22%，較2024年同期3,417件減少86%，高雄市162件、年減49%，量能較2024同期2,559件驟降94%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從區域來看，台北市可能是預售市場表現最穩定的區域，主因過去幾年房價上漲不像中南部兇猛，且台北市土地取得不易，有些個案短期間可能不容易再看到類似條件，加上去年至今股市上漲帶來的財富效益，讓雙北市買氣有表現的個案數量較多。

曾敬德指出，中南部地區的預售屋新案產品，雖打出具有分期付款概念的低首付優勢，但因區域房市進入盤整期，民眾沒有不買會更貴的預期，因此前幾年中南部新屋市場漲勢驚人，現在區域市場則則回歸理性、基本面，甚至有少數個案開始調整價格。