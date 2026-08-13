全國租金中位數8,600元！新成屋比中古屋貴2成 電梯宅再貴2至3成

內政部13日公布2026年上半年租金統計，全國租金總價中位數為8,600元，較上期微增1.2%，不過從區域來看，約6成縣市租金中位數沒有變動，近8成行政區租金也未成長，整體租屋市場仍大致維持平穩。值得注意的是，房屋新舊、有無電梯對租金差距明顯，新成屋租金普遍比中古屋高2成以上，電梯大樓也比公寓貴2至3成。

內政部地政司司長林家正表示，暑假是學生租屋旺季，也有許多青年畢業後進入求職、租屋階段，為回應青年租屋資訊需求，內政部自114年起每半年公布一次租金統計，今年上半年已是第五次發布。

本次統計以今年3月底租金補貼有效租約為樣本，共83.3萬件，比上期增加11.6萬件。從全國來看，租金總價中位數為8,600元，較上期增加1.2%；若觀察上期已有統計的293個鄉鎮市區，近8成行政區租金中位數沒有成長。

這次統計也首度進一步拆解「屋齡」及「樓高」對租金的影響。屋齡分為0至5年新成屋、6至30年中古屋，以及30年以上老屋。統計顯示，新成屋租金普遍比中古屋高2成以上，中古屋又比老屋高約1至2成，顯示屋況新舊對租金有明顯影響。

建物型態則區分為5樓以下公寓及6樓以上電梯大樓。以整戶及獨立套房來看，電梯大樓租金中位數普遍比公寓高2至3成；相較之下，分租套房、雅房受到建物型態影響較小。

另一項重要變化，是內政部本次首次公布「租金單價」，以租金總價除以建物專有面積計算，讓租屋族除了比較每月總租金，也能進一步了解每坪租金行情。不過，租金單價目前僅公布整戶及獨立套房，分租套房、雅房因使用面積多為估算，且客廳、餐廳等公共空間是否計入各案不一，因此暫未納入。

內政部統計處處長吳佩璇表示，從租金補貼效果來看，全國租金補貼占租金中位數約41.1%，舉例來說，如果每月租金為9,000元，平均可獲得約3,690元補貼，超過半數補貼戶可減輕約4成租金負擔，經濟或社會弱勢戶減輕幅度更超過5成。

內政部地政司司長林家正進行說明。圖／內政部提供