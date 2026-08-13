包租代管制度大體檢！內政部曝短期4措施、長期2方向修法

兆基、寄居蟹事件引發外界關注包租代管業者財務風險，內政部13日提出包租代管制度精進方向，短期將先從行政措施著手，包括加強地方業務檢查、建立業者轉銜名單及標準作業流程（SOP）、檢討現行最高500萬元營業保證金，以及研議社宅包租代管業者承攬案件上限；中長期則將研議押金專戶管理及業者退場、租約接續機制，後兩項涉及修法。

內政部地政司司長林家正表示，短期措施不涉及修法，因此會儘快推動。首先是強化地方政府對租賃住宅服務業的業務檢查，現行包租代管業主管機關為縣市政府，每年均會進行業務檢查，包括契約是否符合規定、租賃住宅服務人員是否受過訓練等，未來將進一步掌握各業者實際承作租約案件數，以及民眾押租金收支是否留下紀錄，並公布檢查結果。

其次，政府將建立轉銜接收業者名單及SOP。林家正指出，此次國家住都中心已針對寄居蟹承作的社宅包租代管案件啟動轉銜，但一般包租代管業者同樣可能面臨退場問題，因此將參考此次經驗，事先規劃可接手業者及轉銜流程，希望未來一旦業者發生狀況，不必臨時尋找接手對象。

第三則是檢討營業保證金。目前包租代管業者開業前須繳交營業保證金，依營業規模計算，最高上限為500萬元，若房東、房客因業者違規受有損害，可透過相關機制申請賠償。林家正表示，兆基事件後，考量部分業者承作量體已相當龐大，現行上限是否足夠將重新檢討，但究竟提高至多少，仍須依案件規模試算，並與業者討論。

第四，內政部也將研議社宅包租代管業者承攬案件上限。兆基承作大量包租代管案件，使單一大型業者經營出現問題時，可能同時影響大批房東與房客，因此單一業者承作比例及規模將納入檢討。

中長期改革則涉及制度及修法。林家正表示，首先將研議押金專戶管理機制，參考國外作法，研究將業者代收的租金、押金與公司自有資金區隔，避免公司遭假扣押或發生財務問題時，消費者資金一併遭到凍結，不過此舉涉及消費者權益及業者經營模式，後續將與公會、地方政府共同討論。

另一項則是研議明定租約接續及業者退場機制。林家正指出，業者退出市場後，原有租約如何終止、接續涉及法律規範，將與國家住都中心合作，汲取此次寄居蟹轉銜經驗，研議透過修正《租賃住宅市場發展及管理條例》，降低業者退場對房東、房客的衝擊。

內政部長劉世芳表示，兆基、寄居蟹因公司債私募問題引發外界關注，政府首要目標仍是確保房東、房客權益不受影響。短期四項行政措施將先行推動，中長期兩項涉及修法的制度改革，則會與地方政府及公會共同討論，讓包租代管市場持續穩定運作。