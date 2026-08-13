兆基全面清查…前董座李建成若涉違法 不排除民刑事追責

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，風暴持續延燒。兆基屋管今（13）日發布聲明，現任董事會將全面清查過往公司治理、重大交易及資金往來，並首度明確表示，若調查發現前董事長李建成、寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任相關行為涉及違法，或造成兆基屋管損害，將依法採取民事求償、刑事告訴或告發等法律行動。

兆基相關企業趙姬投資、寄居蟹管理顧問先前爆發公司債兌付爭議，超過百名投資人組成自救會，李建成也曾與投資人協商，提出以兆基屋管未上市股票抵債，引發外界關注兆基屋管與相關債務間的關係。

兆基屋管今日提出四點聲明：

第一，全面檢視李建成任內經營及財務行為。 現任董事會及經營團隊將檢視過往公司治理、財務及相關經營事項，包括李建成任職期間的經營、財務行為，以及林佑任涉及兆基屋管的相關事項。若屬個人決策、未經公司合法授權或逾越授權範圍，相關責任應由實際行為人依法負責。 第二，清查重大交易及資金往來。 董事會已針對過往重大交易、資金往來及相關法律關係進行全面清查，並將委由律師、會計師等專業人士協助釐清事實及責任；若有人損害公司財產、信用、商譽或股東權益，將依法追究。 第三，不排除對李建成、林佑任採取法律行動。 兆基表示，若具體事證顯示相關行為涉及違法或造成公司損害，將採取必要法律措施，包括民事求償、刑事告訴或告發。 第四，強化公司治理及內控。 現任董事會將持續強化公司治理、內部控制及財務管理制度，並以保障股東、房東、房客及合作夥伴權益為原則，穩定公司營運。

兆基再次強調，此次公司債爭議是李建成、林佑任個人及其相關公司所為，與兆基屋管無關。相較先前持續強調「債務切割」，此次聲明進一步表明將清查舊帳、釐清責任，甚至可能對前經營團隊採取法律行動，也顯示現任董事會試圖進一步與相關財務爭議切割。