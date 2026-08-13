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回應「WLB」浪潮 信義房屋多元福利與支持假打造安心幸福職場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋從員工需求出發，針對第一線房仲業務推出更多元的假別制度，讓同仁在人生不同階段，都能兼顧工作、家庭、自我成長與休息。圖／信義房屋提供
信義房屋從員工需求出發，針對第一線房仲業務推出更多元的假別制度，讓同仁在人生不同階段，都能兼顧工作、家庭、自我成長與休息。圖／信義房屋提供

「準時下班、陪伴家人」不再是奢求。信義房屋今年起為房仲同仁增設生日假、家庭陪伴假、進修假等多元假別，回應新世代WLB期待，打造安心幸福職場

「工作生活平衡」（Work-Life Balance ,WLB）近年逐漸成為年輕世代選擇工作時的重要考量，不只單純追求薪資與福利，「能否保有自己的生活」包括準時上下班、職場環境、通勤時間等因素，都成為新世代人才評估企業的關鍵指標，這也讓「幸福企業」的定義不再只停留在待遇層面，而是延伸至休假制度是否真正貼近員工需求。

而信義房屋回應這股趨勢，自今年起提供多元假別，包括每年一天的「生日假」，讓同仁不必只能趕著下班吃蛋糕，能真正享受屬於自己的節日；「到職周年假」紀念一路走來的重要時刻，讓陪伴公司的每一年更有儀式感；「進修假」鼓勵同仁持續學習、提升專業能力，舉凡報名證照課程、參加研討會皆可申請；「家庭陪伴假」提供兩天假期，陪伴對象不只家人，也涵蓋毛小孩，不管是要出席孩子的重要活動或典禮，甚或是毛小孩需要就醫、陪伴，都不必在工作與家庭之間做選擇；「員工旅遊假」也提供兩天假期，鼓勵同仁把握春季旅遊、獎勵旅遊等機會真正走出去休息，不必額外請特休。

假別制度之外，信義房屋透過「彈性福利信福幣」鼓勵同仁探索工作與生活的更多可能。無論第一線房仲或總公司幕僚，每人每年最高可運用1.5萬枚信福幣，自由選擇投入自己感興趣的事物，包括運動健身、自費打疫苗、長照及子女托育費用、購書進修等皆可申請，讓福利真正貼近每個人不同的生活樣貌。

此外，信義房屋也支持同仁組成社團，目前集團有逾百個同仁自發組成的社團運作中，除了常見的各式球類、路跑、登山等運動型社團外，也有手工藝、烹飪、桌遊等不同類型社團，忙碌之餘，也能與志同道合的夥伴一起發展工作之外的興趣生活。

信義房屋表示，針對第一線房仲業務推出更多元的假別制度，主要希望回應新世代人才「不是一直工作，而是可以把生活過好」的期待，讓同仁在人生不同階段，都能兼顧工作、家庭、自我成長與休息。尤其房仲工作需要長時間投入服務客戶，唯有完善的休假制度，才能讓夥伴保持最佳狀態，以更好的精神面對每一位客戶。

信義房屋也表示，希望透過假別、福利與社團文化等多重面向，讓「工作」與「生活」不再是二選一的難題，持續打造讓員工安心成長、樂於久留的幸福職場，成為房仲業乃至各行各業年輕人才求職時的參考典範。信義房屋也於今年推出「信義雙7明日之星」招募計畫，有意應徵者，可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/knowledge/sales-related/20）或官方粉絲團查詢相關資訊。

職場 信義房屋 房仲

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