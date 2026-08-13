付錢息事寧人最危險！專家揭奧客處理地雷：花錢只會讓對方變本加厲

用錢解決問題 最簡單但也最危險

奧客通常都會糾纏不休，公司很容易就會覺得要趕快想辦法解決。而最快的解決方式，就是支付金錢。

但是，「只要付點錢，就能從那個地獄逃脫出來的話……」的想法，是很危險的。最簡單的方法，有時候也是最危險的辦法。用金錢解決奧客問題是最壞的選擇，而且也無法從根本解決問題。

一旦付錢解決了以後，公司裡面就會產生一種用錢搞定所有問題的風氣。如果演變成這個狀況，公司的資產很快就會見底。不但如此，員工也會認為「反正我們老闆總是這麼做」，士氣就會逐漸下降。

用金錢的解決 不是真的「解決」

一旦開始使用金錢解決問題，公司內部就沒辦法再累積「不用錢處理奧客問題」的方法與經驗。奧客知道這個公司會付錢，就會想盡辦法獲取最大的金額。

就算已經拿到了一筆錢，事後也可能再以其他方面也受到損害為由，接著提出新的要求。公司也會因為用錢解決而心虛，不得不順從對方而再度支付賠償金。

某個建材製造商的業務負責人，被客戶指責進貨的商品和原本想像的不一樣。

這位業務在事前已經確認沒有出錯，主管也說「要拒絕奧客提出的賠償要求」。然而，不管怎麼客氣的拒絕，對方都沒有停止對業務個人的攻擊。他甚至連主管也不放在眼裡。

這個業務心想「或許可以用錢打發他」，於是就自掏腰包付了錢，但對方的要求反而變本加厲，讓他更痛苦了。

於是他只能一五一十的向主管報告事情原委，兩人急急忙忙的來到我的事務所諮詢。

這位主管說：「我告訴他，公司的規定是不能付錢來解決，但他擅自付了錢，這已經違反了規定。」說的沒錯，但是這位主管並沒有理解問題的本質。

業務負責人做出違反公司規定的行為，是應該被批判。但是這位主管完全沒有下達具體的指令，只是很模糊的說一些公司的規定，也應該要被責難才對。不管是誰，走進死巷的時候，都會想要找出一個容易的解決辦法。想辦法引導部屬不要走進死巷，是身為主管的職責。做不到這一點的話，就稱不上是主管。

在這個案件裡，業務主動求救還算是好的。若他沒有主動開口，之後很有可能會做出更嚴重的行為。

提出損害賠償時，理所當然要舉出具體的證據。若只是片面主張「我是被害者」，是不能要求損害賠償的。

究竟是受到了什麼樣的加害行為？是出於誰的過失？是否發生了實質上的損害？這些細節都必須經過縝密的確認。

當奧客提出損害賠償的要求時，也是一樣的。在不清楚事實的狀況下，不應該付給對方任何金錢。因為這樣反而會讓對方有機可乘。

賠償損害的金額，也不能就照著對方指定的額度支付。一定要確認是否真的產生了損害，並舉出證據，證明損害真的和公司的過失有因果關係，才能支付賠償金。 （本文摘自大是文化出版《一眼看出奧客的應對絕技：他們平常是普通人，怎麼瞬間變奧客？日本大律師教你第一時間拆穿話術、處理客訴的終極祕笈。》，作者：島田直行）

公司應該支付的賠償金，是「根據損害而言合理的金額」，而不是「奧客主張損害的金額」。

有些公司可能會在對方都還沒提出任何收據證明時，就先支付醫療費用或清理費用。然而，沒有人知道這是否就是對方真正負擔的費用。在支付金錢時，一定要有憑有據。

內心越傾向金錢賠償的奧客，越是會在嘴上說著「這不是錢的問題」。遇到對方這樣講的時候，你大可刻意回答：「所以您完全不要求賠償金，對吧？」從對方接下來的反應，就能看出他的真意。

當然根據不同的案子，也有一些是必須用錢來解決的狀況。然而，使用金錢是一種倒果為因的解決辦法，不得不謹慎。