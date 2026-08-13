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付錢息事寧人最危險！專家揭奧客處理地雷：花錢只會讓對方變本加厲

聯合新聞網／ 島田直行
日本經濟新聞今天報導，日本一些地方政府鑒於公務員名字在網路上流傳而引發困擾的案例頻傳，相繼取消在名牌上標示全名的規定，以保護公務員免於「奧客騷擾」。圖／AI生成
日本經濟新聞今天報導，日本一些地方政府鑒於公務員名字在網路上流傳而引發困擾的案例頻傳，相繼取消在名牌上標示全名的規定，以保護公務員免於「奧客騷擾」。圖／AI生成

用錢解決問題 最簡單但也最危險

奧客通常都會糾纏不休，公司很容易就會覺得要趕快想辦法解決。而最快的解決方式，就是支付金錢。

但是，「只要付點錢，就能從那個地獄逃脫出來的話……」的想法，是很危險的。最簡單的方法，有時候也是最危險的辦法。用金錢解決奧客問題是最壞的選擇，而且也無法從根本解決問題。

一旦付錢解決了以後，公司裡面就會產生一種用錢搞定所有問題的風氣。如果演變成這個狀況，公司的資產很快就會見底。不但如此，員工也會認為「反正我們老闆總是這麼做」，士氣就會逐漸下降。

用金錢的解決 不是真的「解決」

一旦開始使用金錢解決問題，公司內部就沒辦法再累積「不用錢處理奧客問題」的方法與經驗。奧客知道這個公司會付錢，就會想盡辦法獲取最大的金額。

就算已經拿到了一筆錢，事後也可能再以其他方面也受到損害為由，接著提出新的要求。公司也會因為用錢解決而心虛，不得不順從對方而再度支付賠償金。

某個建材製造商的業務負責人，被客戶指責進貨的商品和原本想像的不一樣。

這位業務在事前已經確認沒有出錯，主管也說「要拒絕奧客提出的賠償要求」。然而，不管怎麼客氣的拒絕，對方都沒有停止對業務個人的攻擊。他甚至連主管也不放在眼裡。

這個業務心想「或許可以用錢打發他」，於是就自掏腰包付了錢，但對方的要求反而變本加厲，讓他更痛苦了。

於是他只能一五一十的向主管報告事情原委，兩人急急忙忙的來到我的事務所諮詢。

這位主管說：「我告訴他，公司的規定是不能付錢來解決，但他擅自付了錢，這已經違反了規定。」說的沒錯，但是這位主管並沒有理解問題的本質。

業務負責人做出違反公司規定的行為，是應該被批判。但是這位主管完全沒有下達具體的指令，只是很模糊的說一些公司的規定，也應該要被責難才對。不管是誰，走進死巷的時候，都會想要找出一個容易的解決辦法。想辦法引導部屬不要走進死巷，是身為主管的職責。做不到這一點的話，就稱不上是主管。

在這個案件裡，業務主動求救還算是好的。若他沒有主動開口，之後很有可能會做出更嚴重的行為。

提出損害賠償時，理所當然要舉出具體的證據。若只是片面主張「我是被害者」，是不能要求損害賠償的。

究竟是受到了什麼樣的加害行為？是出於誰的過失？是否發生了實質上的損害？這些細節都必須經過縝密的確認。

當奧客提出損害賠償的要求時，也是一樣的。在不清楚事實的狀況下，不應該付給對方任何金錢。因為這樣反而會讓對方有機可乘。

賠償損害的金額，也不能就照著對方指定的額度支付。一定要確認是否真的產生了損害，並舉出證據，證明損害真的和公司的過失有因果關係，才能支付賠償金。

（本文摘自大是文化出版《一眼看出奧客的應對絕技：他們平常是普通人，怎麼瞬間變奧客？日本大律師教你第一時間拆穿話術、處理客訴的終極祕笈。》，作者：島田直行）
（本文摘自大是文化出版《一眼看出奧客的應對絕技：他們平常是普通人，怎麼瞬間變奧客？日本大律師教你第一時間拆穿話術、處理客訴的終極祕笈。》，作者：島田直行）

公司應該支付的賠償金，是「根據損害而言合理的金額」，而不是「奧客主張損害的金額」。

有些公司可能會在對方都還沒提出任何收據證明時，就先支付醫療費用或清理費用。然而，沒有人知道這是否就是對方真正負擔的費用。在支付金錢時，一定要有憑有據。

內心越傾向金錢賠償的奧客，越是會在嘴上說著「這不是錢的問題」。遇到對方這樣講的時候，你大可刻意回答：「所以您完全不要求賠償金，對吧？」從對方接下來的反應，就能看出他的真意。

當然根據不同的案子，也有一些是必須用錢來解決的狀況。然而，使用金錢是一種倒果為因的解決辦法，不得不謹慎。

奧客

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