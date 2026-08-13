奧客電話成職場惡夢！專家剖析客服三大絕望困境：經營者別強壓負擔

客訴電話要錄音 刻意不接也是一種處理

隨著網路的發達，許多溝通的形式都逐漸由口頭傳達轉移成文字。使用電子郵件或社群媒體，大家都能輕易的表達意見。

我曾經就碰過奧客透過公司網站，寄來了大量客訴郵件的案子。溝通的工具日益變化，顧客表達想法的方式也持續更新。

然而，就算技術再怎麼發達，「人的聲音」還是擁有獨特的價值。就算是相同的內容，由聲音傳遞或以文字傳遞，會給對方不同的影響。正因為如此，電話仍是現代商務的主要工具之一。

我的事務所處理的案件當中，有很多困擾都是「不知道要怎麼應對奧客打來的電話」。

其中的內容如：「不管說明了幾次，對方都不能理解」、「在電話裡毫無理由的就劈頭大罵」、「對方不讓我掛電話」等，我在與經營者或基層員工會面、透過電子郵件溝通時，都能看到他們這些真切的煩惱。

名為「電話」的惡夢

對客服人員來說，與奧客通話時，他必須壓抑自己的感情，有耐性的應對，在精神上是超乎想像的負擔。我希望經營者能好好思考，自己是否把過多的負擔強壓在員工身上了。

某個客服中心裡，一位深受大家信賴的女性員工突然向主管提出辭呈。這對主管來說，簡直就是晴天霹靂。

仔細詢問之下，才知道對方是疲於應對奧客。但她並沒有說什麼具體的理由，只說「總之就是很累了」。而公司裡的幹部員工認為必須做點什麼才行，因此來到我的事務所諮詢。

客服中心的員工們因為感覺到巨大的痛苦，反而無法客觀的分析自己遇到的問題。

這個時候，就要發洩內心的情緒。比方說，很痛苦的時候大哭一場，心情就會比較輕鬆。除此之外，把內心感受化為語言，能與他人共享問題所在，也能夠檢討具體的處理對策。

與奧客透過電話溝通時，會面臨到很多問題，但我大致上分為以下三類。

①先入為主的「不得不接電話」的想法

首先是必須接電話的想法。就算知道對方是奧客，當對方打來時，還是會覺得「畢竟對方是客人」而接起來。即使對方持續一個小時不停的主張同樣的事，也只能默默的聆聽，或重複解釋。

許多關於客訴對策的研習，會說在進行交涉時，必須傾聽、有同理心，才能獲得對方的信任。這當然沒有錯，但我認為這說明的不夠清楚。

因為傾聽他人說話，其實比自己說話還要耗費精力。尤其是奧客通常都毫無理性的拉開嗓門，有時候甚至會在電話裡施壓。

對傾聽的一方來說，壓力實在很大。即使知道得面對這樣的壓力，還是必須接電話，我們就可想而知客服人員的心情了。

②「無法掛電話」的絕望感

接下來我要說的是無法掛電話的絕望感。旁人可能會覺得：「如果是要求不合理的客訴電話，直接掛斷不就好了嗎？」

甚至會有比較激進的主管下達這樣的指令：「趕快把電話掛斷，把精力放在原本的工作業務上！」

不管是誰接到了奧客的電話，應該都想要趕快結束。然而，就是因為結束不了才會感到痛苦，這就是現實。

要是打算掛電話，對方可能會變得更激動：「你怎麼可以掛電話！這是聽人說話的態度嗎？」接著又從頭開始說一樣的內容。

好不容易掛了電話，說不定幾天後、嚴重一點可能幾個小時之後，對方又會再度打電話來斥責：「你們怎麼還不給我回答？」

③「可能會牽連到他人」的不安

最後是可能會連累到他人的不安。一般的客服中心，同時會有很多客服人員在接電話。就算好不容易結束和奧客的通話，下次對方再打來，有可能會被其他同事接到，接下來對方的目標就轉移到他身上。 （本文摘自大是文化出版《一眼看出奧客的應對絕技：他們平常是普通人，怎麼瞬間變奧客？日本大律師教你第一時間拆穿話術、處理客訴的終極祕笈。》，作者：島田直行）

客服人員當然不需要因為這種事負責任，但的確很多人容易因此而感到自責。不管嘴巴上再怎麼說「大家一起處理」，但一看到其他人被牽連，還是會感覺很不好受。

或許有人會說：「公司內部應該會共享客戶的相關資訊啊！」但所謂的客服中心，就是只要有電話來了，就必須立刻應對的地方。當電話一響起，根本不會有太多時間調查這個人到底是不是奧客。