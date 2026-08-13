市府查核寄居蟹、兆基 地政局：組跨局處專案小組、違規從重裁處

近期媒體報導包租代管業者兆基集團相關公司疑有財務及營運問題，北市府已由地政局在第一時間（8月4日、5日）查核寄居蟹管理顧問、寄居蟹租屋及兆基屋管等3家公司，並組成跨局處專案小組就契約履行、租賃爭議處理及租賃雙方權益保障等事項研議因應措施。

王瑞雲局長表示，地政局已在8月4日、5日派員到寄居蟹管理顧問股份有限公司、寄居蟹租屋股份有限公司及兆基屋管股份有限公司登記地址辦理業務檢查，查核3家公司的營運及業務執行情形。其中，寄居蟹管理顧問及寄居蟹租屋公司現場均無員工在該址營業，已依租賃住宅市場發展及管理條例規定發文要求依法申請變更營業處所登記地址，並配合受檢及提供資料；兆基屋管部分，於受檢後就不符規定事項已當場令其限期改正。該3家公司如屆期未配合、未改正或違規屬實，將依法從重裁處。

王瑞雲表示，為維護包租代管的房客與房東雙方權益，地政局已於8月11日行文給中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會，要求對寄居蟹及兆基屋管等3家公司繳交給全聯會的營業保證金，立即強化保全措施，嚴格控管營業保證金的動支，以確保後續如果有被害人申請代為賠償，該代償機制得以有效運作。

王瑞雲進一步說明，依目前接獲的民眾電話諮詢，尚無包租代管的房客或房東有履約爭議事件或轉銜協助需求。市府將跨局處持續掌握相關業者營運及履約情形，並設置諮詢專責窗口及專線，由專人提供民眾諮詢及必要協助，以確保房東、房客均能即時取得正確資訊。