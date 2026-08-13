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從TNFD到流域治理！正隆竹北廠認養鳳山溪 打造永續河岸

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆竹北廠廠長蔡明憲(左四)與水利署第二河川分署長楊人傑(右四)簽署認養協議。圖／正隆提供
正隆竹北廠廠長蔡明憲(左四)與水利署第二河川分署長楊人傑(右四)簽署認養協議。圖／正隆提供

正隆（1904）13日宣布正隆竹北廠與經濟部水利署第二河川分署正式簽署「鳳山溪鳳岡堤防」綠美化認養合作，未來將投入環境維護經費、培育巡守人力，並結合專業資源，共同打造兼具安全巡護、居民休憩與生態友善的河川綠帶，將企業永續行動由綠色製造延伸至自然環境。

面對自然資本與生物多樣性成為全球企業治理的重要議題，正隆持續依循TNFD(註)架構，將自然相關風險與機會納入管理，推動生物多樣性、水資源及自然資本治理。此次認養鳳山溪，不僅是企業參與流域治理的重要行動，也是攜手政府與民間推動自然正向（Nature Positive）的具體實踐。

註：Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，自然相關財務揭露。

成立於1973年的正隆竹北廠，是集團家紙產品的重要生產基地，也是綠色轉型的標竿工廠。廠區建置台灣首座陸域風力發電機組、全台規模最大的高效生質能汽電共生系統，並創新研發紙塑分離技術，實現紙容器全循環再生。其中，「蒲公英」環保家庭用紙更是台灣唯一同時取得環保標章、碳足跡及FSC™ Recycled三重驗證的家紙品牌，展現正隆將循環經濟落實於產品與製程。

竹北廠長期將環境保育融入企業文化，連續多年舉辦新月沙灘淨灘活動。由於新月沙灘正是鳳山溪出海口，此次認養鳳山溪，也象徵企業環境守護行動由海岸延伸至流域，進一步守護河川生態廊道。

正隆竹北廠廠長蔡明憲表示，竹北廠深耕地方逾半世紀，希望將循環永續理念延伸至公共環境。未來將透過定期巡查、除草及維護認養河段環境，並規劃與荒野保護協會合作推動生物多樣性調查、溪流巡守志工培訓及環境教育，提升河岸棲地品質，打造兼具安全、休憩與生態價值的綠色廊道。

水利署第二河川分署長楊人傑表示，河川兼具防洪、生態與休憩功能，透過企業認養導入民間資源，可提升河川環境品質，兼顧防洪安全、生態保育與地方發展，未來將持續攜手企業共同打造優質水域環境。

正隆多年來持續推動公園、溪流及河川認養，包括板橋總公司認養正隆公園、大園廠認養田心公園與洽溪，以及新竹廠守護客雅溪等，逐步串聯各營運據點的環境守護網絡。此次竹北廠認養鳳山溪，不僅展現企業從綠色製造走向自然治理的永續實踐，也彰顯正隆結合本業、政府與NGO夥伴，持續深化生物多樣性保育、提升企業韌性，實踐企業與自然共好的永續承諾。

正隆 鳳山 永續 竹北 碳足跡

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