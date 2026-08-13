想抽社宅別錯過！中央社宅6案1,500戶明天起申請

中央社宅第3季招租將於14日開跑，北、中、南一次推出6案、共1,500戶，申請期間至9月14日止，預計12月16日公開抽籤，中籤民眾最快明年3月1日入住。針對外界關注社宅抽籤公平性，國家住都中心表示，抽籤將採經第三方驗證的系統，全程網路直播，並由監督機關代表及律師現場驗證，相關資訊也會留存備查。

內政部國土署表示，本季招租涵蓋新北、南投、台南及高雄，包括新北市板橋區「玫瑰好室」、「江翠好室」、鶯歌區「鶯陶安居」；南投縣首處中央社宅「公誠安居」；以及台南市「開南安居」、高雄市「仁武安居」，合計提供1,500戶。

其中，「玫瑰好室」及「江翠好室」鄰近新板特區，具有三鐵共構交通優勢；「鶯陶安居」可串聯捷運三鶯線；「公誠安居」位於埔里核心生活圈；「開南安居」及「仁武安居」則鄰近產業園區，可支援科技人才的居住需求。

國家住都中心表示，中央社宅全面採線上申請，民眾依招租公告提出申請並備妥相關文件後，須先經資格審查，確認符合承租資格才能參加公開抽籤。為確保程序公平，抽籤系統經第三方驗證，抽籤過程除全程網路直播，也會邀請監督機關代表及律師到場驗證，所有資訊均留存紀錄備查。

考量年長者或不熟悉網路操作的民眾，招租期間也會在社宅所在縣市設置實體服務據點，提供申請諮詢及操作協助。

國土署指出，截至今年7月底，全國社會住宅已達24萬3,406戶，其中中央直接興辦超過7萬戶；包租代管有效契約達11萬6,390戶，弱勢戶占比41%。

此外，今年1月30日《住宅法》修正案三讀通過後，明定社宅至少20%戶數應優先提供新婚2年內或育有未成年子女家庭申請。依今年底完工進度，預計在新北、苗栗、雲林、嘉義市、台南、高雄、南投、花蓮及台東等9縣市釋出千戶婚育宅，未來3年內將再釋出1萬戶，育有學齡前幼兒家庭最長可續租至12年。