快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

想抽社宅別錯過！中央社宅6案1,500戶明天起申請

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
本季中央社宅招租涵蓋新北、南投、台南及高雄。聯合報系資料照
本季中央社宅招租涵蓋新北、南投、台南及高雄。聯合報系資料照

中央社宅第3季招租將於14日開跑，北、中、南一次推出6案、共1,500戶，申請期間至9月14日止，預計12月16日公開抽籤，中籤民眾最快明年3月1日入住。針對外界關注社宅抽籤公平性，國家住都中心表示，抽籤將採經第三方驗證的系統，全程網路直播，並由監督機關代表及律師現場驗證，相關資訊也會留存備查。

內政部國土署表示，本季招租涵蓋新北、南投、台南及高雄，包括新北市板橋區「玫瑰好室」、「江翠好室」、鶯歌區「鶯陶安居」；南投縣首處中央社宅「公誠安居」；以及台南市「開南安居」、高雄市「仁武安居」，合計提供1,500戶。

其中，「玫瑰好室」及「江翠好室」鄰近新板特區，具有三鐵共構交通優勢；「鶯陶安居」可串聯捷運三鶯線；「公誠安居」位於埔里核心生活圈；「開南安居」及「仁武安居」則鄰近產業園區，可支援科技人才的居住需求。

國家住都中心表示，中央社宅全面採線上申請，民眾依招租公告提出申請並備妥相關文件後，須先經資格審查，確認符合承租資格才能參加公開抽籤。為確保程序公平，抽籤系統經第三方驗證，抽籤過程除全程網路直播，也會邀請監督機關代表及律師到場驗證，所有資訊均留存紀錄備查。

考量年長者或不熟悉網路操作的民眾，招租期間也會在社宅所在縣市設置實體服務據點，提供申請諮詢及操作協助。

國土署指出，截至今年7月底，全國社會住宅已達24萬3,406戶，其中中央直接興辦超過7萬戶；包租代管有效契約達11萬6,390戶，弱勢戶占比41%。

此外，今年1月30日《住宅法》修正案三讀通過後，明定社宅至少20%戶數應優先提供新婚2年內或育有未成年子女家庭申請。依今年底完工進度，預計在新北、苗栗、雲林、嘉義市、台南、高雄、南投、花蓮及台東等9縣市釋出千戶婚育宅，未來3年內將再釋出1萬戶，育有學齡前幼兒家庭最長可續租至12年。

社宅 南投縣 內政部 南投 鶯歌

延伸閱讀

影／南投首座社宅來了 埔里「公誠安居」14日開放申請

社宅政策被質疑跳票 牛煦庭：賴政府居住正義零進度 居住爭議一籮筐

劉世芳：社宅直接興辦改多元興辦 13萬戶目標不變

社宅13萬戶變3萬？ 內政部：目標不變

相關新聞

威秀再拓版圖！將經營臺中流行影音中心影城 公平會點頭

公平會通過威秀影城受託經營「臺中流行影音中心」影城。公平會認為，威秀雖在國內電影片映演市場具有相當市場地位，但目前仍有多家連鎖及獨立電影院競爭，加上中部地區還有其他新影城規劃，整體市場仍具競爭空間，因此認定此案整體經濟利益大於限制競爭的不利益，決議不禁止結合。

想抽社宅別錯過！中央社宅6案1,500戶明天起申請

中央社宅第3季招租將於14日開跑，北、中、南一次推出6案、共1,500戶，申請期間至9月14日止，預計12月16日公開抽籤，中籤民眾最快明年3月1日入住。針對外界關注社宅抽籤公平性，國家住都中心表示，抽籤將採經第三方驗證的系統，全程網路直播，並由監督機關代表及律師現場驗證，相關資訊也會留存備查。

市府查核寄居蟹、兆基 地政局：組跨局處專案小組、違規從重裁處

近期媒體報導包租代管業者兆基集團相關公司疑有財務及營運問題，北市府已由地政局在第一時間（8月4日、5日）查核寄居蟹管理顧問、寄居蟹租屋及兆基屋管等3家公司，並組成跨局處專案小組就契約履行、租賃爭議處理及租賃雙方權益保障等事項研議因應措施。

遇到奧客別硬碰硬！專家點「預防勝於治療」：張貼顧問律師姓名有效防超線

企業若想要有效解決奧客問題，就應該積極活用律師。委託律師有效的理由在於，能將對方無理的要求化為法律上的糾紛。 奧客通常會想要把與公司之間的問題看作心理戰。但相反的，律師會以邏輯解決。 奧客並不會理性看待事物，所以很不擅長面對需要邏輯的問題解決方式，因此，他們很厭惡律師參與。 經營事業時，事前準備比任何事都重要。因為事情發生後才處理的話，不但要花錢，損害往往也很大。 但如果能在事前做好準備，就能降低發生問題的機率，一旦發生問題，也能把損害降到最低。

水試所推漁業永續 漁具網目擴大助小魚蝦穿越

農業部水產試驗所推動漁業永續，針對底拖網漁具網目做了一項試驗，發現網目擴大至4公分，不但可留住主要經濟魚種，還可讓未長大...

新竹最夯路段是這條！500萬起買公寓 騎車15分鐘到竹科

新竹科學園區周邊房市熱度不減，明湖路近一年以62筆交易登上新竹市最熱門路段，除機車約15分鐘可達園區，公寓總價500萬元起，與市區同屋齡住宅價差明顯，吸引不少園區科技業首購族進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。