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威秀再拓版圖！將經營臺中流行影音中心影城 公平會點頭

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
圖為桃園市立圖書館總館旁邊的威秀影城。聯合報系資料照
圖為桃園市立圖書館總館旁邊的威秀影城。聯合報系資料照

公平會通過威秀影城受託經營「臺中流行影音中心」影城。公平會認為，威秀雖在國內電影片映演市場具有相當市場地位，但目前仍有多家連鎖及獨立電影院競爭，加上中部地區還有其他新影城規劃，整體市場仍具競爭空間，因此認定此案整體經濟利益大於限制競爭的不利益，決議不禁止結合。

中臺流行影音中心股份有限公司承接台中市政府「臺中流行影音中心營運移轉案」，中心開幕後將以ACG，也就是動畫、漫畫及遊戲，以及Double M，也就是電影及音樂為營運核心，規劃沉浸式體驗空間、影廳及展演商業區，並舉辦影展及文創產業交流活動。

中臺公司規劃委託威秀影城經營中心內的影城，由於威秀在電影片映演業的市占率已達結合申報門檻，因此依法向公平會提出申報。

公平會指出，威秀旗下公司也從事國產電影製作及發行，因此本案除了涉及電影片映演市場的水平結合，在電影產業鏈上也具有垂直結合關係。

不過，公平會評估，威秀雖已在電影片映演市場占有相當市場地位，但市場上仍有多家連鎖及獨立電影院競爭，近期也有其他業者規劃在中部地區新設影城，因此結合後其他業者仍可進入市場，並透過不同經營模式及特色定位競爭。

此外，各電影發行商代理的電影內容及目標客群不同，發行商與電影片商、連鎖影城之間也具有一定談判力量，因此公平會認為，本案尚不致形成限制競爭情形。

公平會也指出，臺中流行影音中心具有公私協力性質，參與結合的業者承諾保留一定影廳，優先放映國片、藝術片及獨立製片，並提供場地供臺中市政府舉辦影展等活動，有助培植臺中影視產業及促進國際藝文交流。

公平會於8月12日委員會議審議後認定，本案整體經濟利益大於限制競爭的不利益，因此依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止威秀受託經營臺中流行影音中心影城。

臺中 公平會 威秀影城

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