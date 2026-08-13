遇到奧客別硬碰硬！專家點「預防勝於治療」：張貼顧問律師姓名有效防超線

奧客最討厭的人 律師

企業若想要有效解決奧客問題，就應該積極活用律師。委託律師有效的理由在於，能將對方無理的要求化為法律上的糾紛。

奧客通常會想要把與公司之間的問題看作心理戰。但相反的，律師會以邏輯解決。

奧客並不會理性看待事物，所以很不擅長面對需要邏輯的問題解決方式，因此，他們很厭惡律師參與。

經營事業時，事前準備比任何事都重要。因為事情發生後才處理的話，不但要花錢，損害往往也很大。

但如果能在事前做好準備，就能降低發生問題的機率，一旦發生問題，也能把損害降到最低。

處理奧客問題也是一樣。只要有事前準備，就比較難成為奧客的目標。

其中一項準備，就是我們在前面不斷提到的，在公司內部設定處理客訴問題的標準流程。

面對奧客問題 預防更勝於治療

要是委託外部公司或廠商，製作徒具形式的流程，在真正遇到問題時，也派不上用場。

因此，一定要根據自家公司的經驗，量身訂做一套適合公司的固定流程。經營者可能會問：「究竟要從哪些事情開始下手？」這個時候不妨找律師商量，協助制定流程。

而如果企業選擇自行制定，重點在於按照什麼樣的順序規畫。

因為光是羅列各種案例，無法成為每個員工都能參考的工作手冊，為了讓新人讀了也能立刻實踐，就應該要講究順序。

另外一個很有效的事前準備，就是在會客室的牆上，張貼公司對於不當要求的處置方針。也就是說，事先以文字明示自家公司不回應不當的要求。

這時候，最好把顧問律師的名字也刊登上去。比方說：「本公司若受到不當的要求，將會委託顧問律師○○律師處理。」 （本文摘自大是文化出版《一眼看出奧客的應對絕技：他們平常是普通人，怎麼瞬間變奧客？日本大律師教你第一時間拆穿話術、處理客訴的終極祕笈。》，作者：島田直行）

對奧客來說，律師會以邏輯來解決問題，是很麻煩的交手對象。因此，公告上要避免模糊的寫「委託律師」，而是把律師的名字寫出來，這樣就能讓對方知道這間公司真的會請律師，防止對方任意提出不當的要求。

不過，對律師來說，訴訟只不過是解決紛爭的其中一種手段罷了，而且也不一定是最好的方法。律師在解決糾紛時，各自都有一套系統，同時也會因應不同的案件，選擇最適當的方式。

經營者不妨將律師看作一個更親近、隨時可以諮詢的夥伴，好好的利用。