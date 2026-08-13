新竹最夯路段是這條！500萬起買公寓 騎車15分鐘到竹科

新竹科學園區周邊房市熱度不減，明湖路近一年以62筆交易登上新竹市最熱門路段，除機車約15分鐘可達園區，公寓總價500萬元起，與市區同屋齡住宅價差明顯，吸引不少園區科技業首購族進場。

新竹市近一年熱門交易路段前五名依序為明湖路、武陵路、光復路一段、東大路三段及慈雲路。信義房屋竹二區協理陳世光分析，明湖路房價親民、通勤便利，是吸引園區首購族的重要原因。

信義房屋新竹學府店專案經理陳文豪指出，明湖路由新竹市區一路延伸至寶山鄉交界，不同區段住宅特性差異明顯，交易主要集中在明湖路1050巷及青草湖周邊，以屋齡20至30年以上公寓、華廈及套房為主，價格最低可到市區房價二分之一。距市中心火車站機車約20分鐘，經寶新路或雙峰路前往科學園區則約15分鐘。

其中，1050巷周邊中古公寓總價約500萬至800萬元，30年左右華廈三房加車位約800萬元起；相較市區同屋齡住宅總價多達1300萬至1500萬元，10年內新成屋更可能超過2500萬元。青草湖周邊另有不少屋齡約20年的套房，總價約400萬至600萬元，也是交易量主要來源。

靠近西大路、市區一側，因鄰近竹蓮、學府商圈，並有竹蓮國小、陽光國小、育賢國中、建華國中等學區，住宅以30年以上透天厝為主，總價約1500萬至1600萬元，到園區機車同樣約15分鐘，受到重視生活機能及學區的家庭客青睞。

近年明湖路也陸續出現新建案，主要集中明湖路243巷及高峰路一帶，以兩房、三加一房為主，目前預售屋實價登錄每坪53萬至58萬元；相較鄰近寶山路、食品路一帶已有預售案站上每坪68萬元，仍具價格優勢。