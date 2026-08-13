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陳幸妤爆離婚！台中豪宅出脫、台南店面贈夫 還做了這件事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文
房市示意圖／記者游智文

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，她和前夫趙建銘名下房產也受關注。謄本資料顯示，位於台南中西區「誠美樸真」1樓的兆福脊椎骨科診所，2020年以6,000萬元成交，隔年該店面以「配偶贈與」登記在趙建銘名下。

另外陳幸妤在台南開業看診，住家就位於陳幸妤牙醫診所對面的「耘非凡」豪宅。2012年陳幸妤分別以總價5,212萬、2,846萬元，購入該社區兩戶高樓層。

陳幸妤還曾擁有台中的聯聚方庭高樓層戶，不過台中豪宅在去年以8,500萬元轉售，對照2012年8,750萬元的取得價碼，以小賠出場。

另依據謄本資料，台南兩戶產權，最初由陳幸妤與3名小孩共同持有，但去年全部轉給陳幸妤，由陳單獨持有，推測當時可能已有離婚規畫，因此先將產權單一化，以利事後協商分配。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，夫妻離婚往往涉及複雜的財產分配，原則上婚前資產不參與分配，婚後取得的資產，則需釐清夫妻雙方的財力及債務狀況，再進行處置。

若部分資產還涉及與子女或其他親友共同持有時，離婚時更需謹慎處理，才能避免後續財產糾紛持續延燒；因此當雙方面臨離婚財產協商時，將持有狀況分散的不動產所有權先統合到一人身上，使產權統一，於後續分產討論時會相對單純。

另外由於配偶贈與完全免徵贈與稅，可一次將所有要分配的資產處置完畢，因此部分案例會在還保持婚姻狀態時，先協調好資產分配，採取配偶贈與的方式完成財產移轉，以求省時省力地處理離婚的財產歸屬。

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