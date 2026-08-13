想當天龍人？台北市2千萬以下低價產品狂銷 今年新推三案一案已完銷

天龍國房價高不可攀，住展雜誌觀察台北市到目前為止揭露10筆以上的低於2000萬元新案，一共僅三案，各為中正區的「京典ATELIER111」、「廈川里美」，與萬華區「西門翫」，平均總價是1862萬元、1775萬元、1649萬元。其中還有一案幾乎完銷，反映民眾「想當天龍人」的心態。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，在房價未隨買氣不佳弱化下，首都的新案總價不到2000萬元就屬低價，但要買在該總價帶都是小宅、套房產品，此次統計案平均單價最高的「京典ATELIER111」，來到185.1萬元，就是都以10坪大小的套房規劃；另兩案雖然稍大一些，但「西門翫」也多未及15坪，「廈川里美」則多在17坪。

「廈川里美」扣除原地主戶不銷售的戶別，已實登了六成的交易戶數，輔以中正區門牌與位置鄰近古亭的加分要項，平均單價落在百萬元出頭，還有9字頭成交案例，傳出不少在地人出手，顯然有其認同度。

更值得一提的是「京典ATELIER111」，東門生活圈的居住機能特性，加上中正國中的學區效益，就算單價至高來到189萬元，但以總價一千多萬元可購置孟母宅訴求，開案數個月內就傳完銷。

眼下台北市預售新案大樓產品交易總價分布，2000萬元以內比率僅7%，大多在3000-5000萬元，除了首都高房價的認同度高以外，得以進場者自然具備資產背景，不乏多屋自用或換屋為主，而要買在可保有宜居空間的台北市，總價只會高不會低。至於2000萬元以下的小坪數物件，其實在於置產或如設籍學區等因素。

陳炳辰指出，今年接下來在中山區、信義區還有類似新案，可望引起置產投資客群興致。