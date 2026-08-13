水試所推漁業永續 漁具網目擴大助小魚蝦穿越

農業部水產試驗所推動漁業永續，針對底拖網漁具網目做了一項試驗，發現網目擴大至4公分，不但可留住主要經濟魚種，還可讓未長大的小魚蝦穿越逃逸，不致被一起撈上岸。

農業部今天發布新聞稿，水試所研究團隊為了解底拖網漁業網目大小對漁獲組成與逃逸情形影響，於宜蘭灣海域以拖網進行科學試驗，採內網4公分、外覆網2公分的雙層囊網設計，並結合水下影像觀測漁獲生物入網後的動態及穿越網目行為。

水試所說，過去普遍認為，底拖網作業時因網具沿海床拖曳，漁獲生物會反覆接觸海床與網具，可能承受摩擦、擠壓、碰撞，以及缺氧、壓力與溫度變化等影響，即便逃逸後存活率也不高。過去研究多半僅透過覆蓋網漁獲量進而推估逃逸率，但較難判斷逃逸個體是否仍為活體以及後續存活能力。

水試所證實，透過水下影像，可觀測到漁獲物在底拖網作業過程中仍具活動力，體型較小或身體細長的物種會持續游動及穿越4公分內網的網目。

水試所海洋漁業組組長張可揚告訴媒體，目前台灣漁民使用的底拖網漁具網目都是2公分，通常會將還未長大的小魚蝦一併撈起，但經濟價值不大，通常是做成飼料，從永續發展來看，會建議漁民將漁具網目擴大到4公分，多數主要經濟魚種還是能留住，但同時也讓小魚蝦可穿越網目逃逸，有長大的機會。

水試所將持續到不同作業海域進行比較試驗，推動拖網漁業降低非目標物種的捕獲，更準確聚焦具經濟價值的體型，朝永續發展的決策邁進，為台灣漁業資源管理與海洋生態保育奠定厚實基礎。