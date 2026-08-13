E Ink 最新彩色變色概念車於慕尼黑 BMW 世界展出

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今（13）日宣布，與 BMW 攜手打造的最新彩色變色概念車正式亮相。作為雙方多年合作的第四款概念車，BMW iX3 Flow概念車將於德國慕尼黑 BMW世界（BMW Welt）展出至今年9月底。此次概念車配合電影《蜘蛛人：重生日》宣傳推出，運用 E Ink Prism™智慧表面技術，將車身外觀化為可程式控制，與車漆表面融合為一的數位顯示介面，展現汽車外觀在動態設計與品牌敘事上的全新可能。

BMW iX3 Flow概念車採用E Ink Prism™ 技術，將蜘蛛人經典視覺元素融入車身動畫設計，展現智慧表面如何成為全新的沉浸式敘事媒介。車身外觀可由純紅色烤漆塗裝切換至一系列動態畫面，包括蜘蛛網圖騰、電影名稱及合作夥伴品牌識別。全長約10秒的動畫效果，呼應電影充滿速度感與張力的視覺風格，同時展現 E Ink超低功耗智慧表面技術在動態影像呈現上的高度靈活性。

這輛概念車的發表也是 E Ink與BMW多年合作的最新成果，透過密切合作，雙方持續拓展智慧車身設計的創新應用。雙方自CES 2022推出全球首款黑白變色概念車以來，陸續發表BMW i Vision Dee全彩變色概念車、藝術創作車款BMW i5 Flow NOSTOKANA，以及將邁向量產、搭載可呈現八種動畫效果E Ink Prism™ 引擎蓋的BMW iX3 Flow。每一代作品皆持續突破電子紙技術在色彩、動畫、個人化與創意表現上的應用界限，展現智慧表面技術在未來汽車設計中的發展潛力。

元太科技總經理洪集茂表示：「BMW一直是 E Ink 探索電子紙創新應用的重要合作夥伴。雙方共同打造的每一款概念車，都持續挑戰技術與設計的可能性。最新作品進一步展現可程式化智慧表面，不僅能改變車身外觀，更能成為傳遞創意、說故事及建立情感連結的全新媒介。」

E Ink電泳式電子紙技術透過數百萬個內含帶電粒子的微膠囊，在電訊號驅動下呈現不同色彩與圖像。由於電子紙僅在畫面切換時耗電，因此可打造兼具數位功能、超低功耗及傳統材質質感的智慧表面。透過與 BMW 的持續合作，E Ink 持續展示電子紙技術如何突破顯示器框架，為汽車設計、個人化體驗及智慧表面應用開創更多可能。

BMW iX3 Flow概念車為配合《蜘蛛人：重生日》宣傳活動而打造，並無量產規劃。即日起至 2026年9月止，該車將於德國慕尼黑 BMW世界特別展區公開展示，彰顯E Ink與BMW長期合作推動智慧表面創新的成果。