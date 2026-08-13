近竹科500萬起 明湖路稱霸新竹房市

新竹科學園區周邊房市持續加溫，明湖路以62筆交易量居新竹市近一年最熱門路段。信義房屋竹二區協理陳世光分析，明湖路房價親民、通勤便利，吸引大量園區首購族以千萬元內總價搶進市場。

觀察新竹市近一年熱門交易路段前五名依序為明湖路、武陵路、光復路一段、東大路三段及慈雲路。信義房屋新竹學府店專案經理陳文豪指出，明湖路範圍由新竹市區一路延伸至寶山鄉交界，不同區段住宅特性差異明顯，統計交易集區是明湖路1050巷及青草湖周邊，以屋齡20至30年以上的公寓、華廈及套房為主，價格最低可到市區房價的二分之一。距離市中心火車站約20分鐘機車車程，但經寶新路或雙峰路往返科學園區，機車通勤僅約15分鐘，成為不少新晉的園區科技業首購族熱門選擇。

他表示，1050巷周邊以中古公寓與華廈交易最為熱絡，公寓總價約500萬至800萬元，30年左右華廈三房加車位約800萬元起即可入手；相較之下，市區同屋齡總價多落在1,300萬至1,500萬元，若是10年內新成屋更可能超過2,500萬元，價差明顯。青草湖周邊另有不少屋齡約20年的套房產品，總價400萬至600萬元，也是交易量的重要來源。

至於明湖路靠近西大路、市區一側，陳文豪表示，由於鄰近竹蓮商圈、學府商圈，生活機能成熟，並擁有竹蓮國小、陽光國小、育賢國中、建華國中等學區資源，市場詢問度一直維持穩定。區內住宅以30年以上透天厝為主，總價約1,500萬至1,600萬元，到園區通勤機車同樣約15分鐘。雖然購屋門檻較1050巷高，但可兼顧市區生活機能與園區通勤，因此受到重視居住品質及學區條件的家庭客青睞。

近年也陸續有建商推案，以千坪左右基地興建7至10層樓的小型華廈社區，規劃兩房、三加一房產品為主，主要集中於明湖路243巷及高峰路一帶，目前預售屋實價登錄成交單價每坪53萬至58萬元，相較鄰近寶山路食品路一帶已有預售案站上每坪68萬元，明湖路仍具價格優勢。