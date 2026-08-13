快訊

診所湧入1星評論挺「陳醫師」 趙建銘現身駁斥：完全不是事實

「假日飛刀手」陳義信涉職場霸凌 原民會：啟動調查

北市防空演練今下午2點半降網速 租YouBike、共享汽機車恐受阻

聽新聞
0:00 / 0:00

龍科三期計畫進度引關注 桃園經發局長張誠：最快9月有好消息

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
龍科三期計畫進度引發各界關注，桃園市經發局今赴議會工作報告，局長樂觀評估最快9月有好消息。記者陳俊智／攝影
龍科三期計畫進度引發各界關注，桃園市經發局今赴議會工作報告，局長樂觀評估最快9月有好消息。記者陳俊智／攝影

龍潭科學園區擴建計畫（龍科三期）因地方歧見難整合，影響台積電進駐意願，今年6月計畫重啟出現轉機，民代關心進度。桃園市經濟發展局長張誠表示，計畫目前由國發會審查中，最快9月由行政院核定。

經發局今赴議會工作報告，針對龍科三期計畫，強調市府協助中央推動擴建，已辦理5場公聽會廣納地方意見，確認園區範圍面積約104公頃，5月國科會審查通過後，計畫正由國發會審查；議員葉明月關心審查進度，張誠回應最快9月有好消息。

張誠認為半導體在國際間已成鋼需，對計畫推動保持樂觀態度。他表示，近期跟國科會交流，得知相關審查作業順利，國發會預計9月送行政院，所以最快9月能獲行政院核定。若計畫通過，桃園市地政局將協助科管局取得用地。

另外，民間也有業者在整合龍科三期周邊土地，規畫開發周邊相關產業的園區用地，但業者尚未報編，面積還不確定；針對產業園區所需的交通、民生及教育等相關需求，都發局也會有相關規劃。

龍科三期計畫進度引發各界關注，桃園市經發局今赴議會工作報告，局長樂觀評估最快9月有好消息。記者陳俊智／攝影
龍科三期計畫進度引發各界關注，桃園市經發局今赴議會工作報告，局長樂觀評估最快9月有好消息。記者陳俊智／攝影

龍科 桃園 國發會

延伸閱讀

桃園捷運綠延大溪5度遭交通部退回 審計處點名捷工局規劃未盡周妥

門檻太高？桃園老宅補助千人諮詢僅10人申請 都發局推一站式服務

社宅政策被質疑跳票 牛煦庭：賴政府居住正義零進度 居住爭議一籮筐

老宅補助 桃園推一站式服務

相關新聞

台南捷運藍線一期邁入最後一哩路 房市熱議一件事

台南首條捷運第一期藍線邁入最後一哩路，行政院於去年10月核定通過台南捷運藍線一期綜合規劃報告，台南市政府也積極推動後續工程進程，目標力拚今年底啟動施工。由於台南人長期以機車代步，捷運是否能夠對房市產生助益效果，近期引發市場熱議。

兆基大老闆財務爆雷 10萬社宅租戶金流、業者內控危機浮現...包租代管監管漏洞怎補？

兆基事件爆發，讓政府視為活化空屋、擴大租屋供給利器的包租代管產業陷入信任危機。

兆基大老闆財務爆雷 10萬社宅租戶金流、業者內控危機浮現...包租代管監管漏洞怎補？

兆基事件爆發，讓政府視為活化空屋、擴大租屋供給利器的包租代管產業陷入信任危機。 從租金、押金管理到業者財務透明度，制度長期存在的風險，也隨兆基案一一浮現。

榮成分割事業轉型投控 將台灣工紙與紙箱事業讓與100%持股子公司

工紙大廠榮成昨（12）日董事會通過分割台灣工業用紙及紙箱事業，將相關營業、資產及負債概括讓與百分之百持股子公司「榮成低碳紙箱」，分割事業整體營業價值60億元。榮成本身將轉型為投資控股公司，並更名為「榮成投控」，預計2027年1月4日完成分割。

龍科三期計畫進度引關注 桃園經發局長張誠：最快9月有好消息

龍潭科學園區擴建計畫（龍科三期）因地方歧見難整合，影響台積電進駐意願，今年6月計畫重啟出現轉機，民代關心進度。桃園市經濟發展局長張誠表示，計畫目前由國發會審查中，最快9月由行政院核定。

數聚集團發表 AI 成長飛輪　攜手產業夥伴打造 Justar 零售聯播網生態系

台灣本土 MarTech 集團數聚集團於 12 日在台北舉辦「數聚・領航 2026 產品發表會」，首度整合旗下紅門互動（Reddoor）、數聚國際（Justar）與 INLY 影領三大品牌，提出「聲量 × 流量 × 存量」AI 成長飛輪，並同步發表三項 AI 行銷產品。活動邀集聯合線上、傑思・愛德威與 SHOPLINE 同台，從媒體、代理商與電商視角，解析 AI 時代的品牌成長新模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。