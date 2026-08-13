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龍科三期計畫進度引關注 桃園經發局長張誠：最快9月有好消息
龍潭科學園區擴建計畫（龍科三期）因地方歧見難整合，影響台積電進駐意願，今年6月計畫重啟出現轉機，民代關心進度。桃園市經濟發展局長張誠表示，計畫目前由國發會審查中，最快9月由行政院核定。
經發局今赴議會工作報告，針對龍科三期計畫，強調市府協助中央推動擴建，已辦理5場公聽會廣納地方意見，確認園區範圍面積約104公頃，5月國科會審查通過後，計畫正由國發會審查；議員葉明月關心審查進度，張誠回應最快9月有好消息。
張誠認為半導體在國際間已成鋼需，對計畫推動保持樂觀態度。他表示，近期跟國科會交流，得知相關審查作業順利，國發會預計9月送行政院，所以最快9月能獲行政院核定。若計畫通過，桃園市地政局將協助科管局取得用地。
另外，民間也有業者在整合龍科三期周邊土地，規畫開發周邊相關產業的園區用地，但業者尚未報編，面積還不確定；針對產業園區所需的交通、民生及教育等相關需求，都發局也會有相關規劃。
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