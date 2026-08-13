華航雜誌《Dynasty》奪 APEX 年度優秀出版獎最高殊榮

華航雜誌《Dynasty》再獲國際肯定，於 2026 年美國 APEX 年度優秀出版獎（Award for Publication Excellence）中大放異彩，勇奪雜誌版面設計獎項大獎（Grand Award）最高殊榮，更同步摘下電子期刊卓越獎（Award of Excellence），雙料獲獎展現華航雜誌《Dynasty》在品牌價值、美學設計及數位永續創新的實力，引領航空品牌刊物站上國際舞台。

美國 APEX 優秀出版獎今年邁入第 38 屆，由國際出版專業評審團隊評選全球優秀作品。華航雜誌《Dynasty》憑藉全新升級的設計及內容脫穎而出，一舉勇奪雜誌版面設計最大獎，評審團隊特別讚賞優美設計及清晰流暢的文字表現，即便涵蓋多語言內容，仍井然有序且閱讀友善；透過光影的視覺敘事手法，細膩描繪羅馬、峴港等目的地的城市魅力，巧妙融合實用旅遊資訊及藝術美學，帶來豐富且具層次的閱讀體驗，也激發讀者探索世界的無限想像。

華航雜誌《Dynasty》發行電子季刊，以數位閱讀落實永續精神，今年再度獲頒電子期刊卓越獎，展現在數位出版的成果深獲肯定。華航雜誌《Dynasty》今年全新改版升級，以更鮮明的視覺版面提升閱讀質感，並新增時下趨勢單元，精選全球特色建築及當代熱門話題；擴充節慶專題，帶領旅客走進世界各地的文化盛事；美食專欄則以物出發，深度串聯台灣飲食與人情故事，持續以國際視野及在地文旅，展現華航的創新實力與品牌價值。

華航雜誌《Dynasty》自 1971 年創刊以來，已伴隨無數旅客飛行 55 年，未來也將持續陪伴旅客解鎖世界之旅，透過閱讀感受世界各地的人文風情及台灣之美。歡迎旅客透過華航網站、中華航空 APP 雲端書坊及機上影視娛樂系統下載瀏覽，隨時隨地享受自由便利的數位閱讀體驗。