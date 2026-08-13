低總價也快沒了！北市2000萬以下新案今年僅3個 1案已完銷

台北房價門檻愈來愈高，住展雜誌觀察北市今年推案，總價低於2000萬元，且揭露10筆以上的新案，僅有三案，分別為中正區的「京典ATELIER111」、「廈川里美」，與萬華區「西門翫」。

而去年上半年的這段時間，同樣條件主力案則有7案。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，在房價未隨買氣不佳弱化下，首都的新案恐怕以總價不到2000萬元就屬低價，而且以今年台北市新案平均單價在120萬元推算，要買在該總價帶顯然都是小宅、套房產品。

此次統計案平均單價最高的「京典ATELIER111」，來到185.1萬元，就是都以10坪大小的套房規劃；另兩案雖然稍大一些，但「西門翫」也多未及15坪，「廈川里美」則多在17坪，低總其來有自。

低價當然有吸引力，像是「廈川里美」扣除原地主戶不銷售的戶別，已實登了六成的交易戶數，平均單價落在百萬元出頭，還有9字頭成交案例，傳出不少在地人出手。

「京典ATELIER111」因東門生活圈的居住機能特性，加上中正國中學區效益，就算單價至高來到189萬元，但以總價一千多萬元可購置孟母宅訴求，開案數個月內就傳完銷，在冷清現況下成就逆勢佳績。

目前台北市預售新案大樓產品交易總價，大多在3000-5000萬元，進場者大多具備資產背景，不乏多屋自用或換屋為主，而要買在可保有宜居空間的台北市，總價只會高不會低，讓偏高總價的交易有一定佔比。

至於2000萬元以下的小坪數物件，占比僅7%，不少低總個案為高公設比的鳥籠蝸居，CP值低，很難成為首購自住買盤首選，而台北居大不易仍是鐵律。