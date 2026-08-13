石門新竹聯通管貫通工期提前1個月 陳金德：強化供水韌性

工程會移師石門水庫召開委員會，主任委員陳金德率工程會委員實地勘查「石門水庫至新竹聯通管工程」。他表示，工程完工後每日可提供30萬噸備援原水，強化桃竹苗地區民生及產業供水韌性，支援「桃竹苗大矽谷」發展；目前關鍵隧道段貫通期程已提前1個月，他要求工程以117年6月如期通水為目標。

陳金德指出，穩定供水是民生福祉與產業發展的重要基礎。為因應極端氣候挑戰及提升水資源調度能力，行政院近年推動「珍珠串計畫」，透過在臺灣西部建置聯通管線，打通各區域供水瓶頸，擴大跨區支援能力。目前規劃推動16條重要調度幹管，已完成11條，逐步建構完整的西部水資源調度網絡，持續提升全國供水韌性。

「石門水庫至新竹聯通管工程」為「珍珠串計畫」重要供水建設，總經費103億元，工程分為「隧道銜接段」、「道路埋設段」及「跨河放水段」等3個工程標。截至2026年7月底，整體工程進度約61.6%，較預定進度超前0.4%，預定2028年6月通水。工程完工後，可提升石門水庫至寶山第二水庫每日30萬噸原水備援輸送能力，並串聯石門水庫、寶山及寶二水庫水源聯合調度，進一步強化桃竹苗地區供水穩定性。

隨後，陳金德及工程會委員赴「石門水庫至新竹聯通管－隧道銜接段工程」工區現勘，該工程已於115年5月20日完成關鍵隧道段貫通，較原訂期程提前1個月。施工期間克服石門斷層湧水、坍落及擠壓等複雜地質挑戰，對全線聯通管銜接及工程推進具重大助益。陳金德肯定經濟部水利署及施工團隊的努力及辛勞，並期勉後續持續掌握臺3線及竹28-1鄉道道路段等管線工程埋設情形，確保計畫順利推進。

此外，新竹地區目前每日用水需求約69萬噸，未來除聯通管工程每日可提供30萬噸備援原水外，新竹海水淡化廠亦預定於2027年試運轉，每日可供應10萬噸海淡水，約新竹科學園區一半用水需求。兩項建設合計每日可新增40萬噸備援水源，對提升北部地區民生、新竹科技產業供水穩定，以及支援「桃竹苗大矽谷」發展具有重要效益。

陳金德最後表示，完善水資源基礎建設，是提升國家供水韌性、穩定民生與產業發展的重要關鍵，請經濟部持續推動「珍珠串計畫」相關工作，逐步提升跨區調度與備援能力。對於「石門水庫至新竹聯通管工程」，請經濟部落實各項里程碑管控，並兼顧施工安全及工程品質，以117年6月如期通水為目標積極推動，以確保桃竹苗地區民生及產業用水穩定。