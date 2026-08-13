數聚集團發表 AI 成長飛輪　攜手產業夥伴打造 Justar 零售聯播網生態系

台灣本土 MarTech 集團數聚集團於 12 日在台北舉辦「數聚・領航 2026 產品發表會」，首度整合旗下紅門互動（Reddoor）、數聚國際（Justar）與 INLY 影領三大品牌，提出「聲量 × 流量 × 存量」AI 成長飛輪，並同步發表三項 AI 行銷產品。活動邀集聯合線上、傑思・愛德威與 SHOPLINE 同台，從媒體、代理商與電商視角，解析 AI 時代的品牌成長新模式。

數聚集團創辦人張元溢（Mars）表示，行銷的核心始終是在對的時間，把對的內容給對的人；真正持續改變的，是消費者何時出現、在哪裡出現，以及願意相信誰。數聚集團從廣告投放起家，因應消費者行為改變逐步布局口碑、會員與數據應用，最終形成「聲量、流量、存量」三大成長環節。

「這三步不是在會議室裡畫出來的，是我們陪著客戶一步一步走出來的。」張元溢指出，現今品牌面對的問題不是工具不足，而是工具彼此不對話，數據與經驗散落各處，因此數聚希望透過 AI 串接不同環節，讓每一次行銷都能成為下一次成長的養分。

此次發表的三項產品分別對應成長飛輪的三個環節。「聲量」方面，INLY 影領 AI 網紅行銷平台透過 AI 創作者媒合、線上議價簽約、AI 審稿與撥款，協助品牌將創作者內容從一次性曝光，轉化為可持續運用的內容資產；「流量」方面，Justar AI 廣告投放平台以累積超過 20 億張發票、700 萬位不重複用戶及 3,200 萬筆商品資料為基礎，結合 AI 素材生成、 AI 自動投放 與 受眾即時優化，鎖定具有實際消費行為的受眾。

「數聚・領航 2026 產品發表會」集結數聚集團創辦人張元溢（Mars）、聯合線上融媒體事業處副總經理楊堤雅（Tina）、傑思・愛德威創辦人暨執行長楊佳燊（Jason）、SHOPLINE 台灣總經理葉力維（Liwei），並由數聚集團品牌長蔡雅藍（Blue）主持高峰對談，從 MarTech、媒體、代理商與電商多元視角，共同探討 AI 時代下品牌的新成長模式。圖／數聚集團提供

「存量」方面，紅門互動 WeGrows AI 會員經營平台主打「業績回推受眾」，從實際交易與活動業績反推高價值會員輪廓，找出真正帶來營收的關鍵客群，再透過 AI 進一步推薦下一波值得經營的受眾與行銷策略。讓品牌不再只看「這檔活動賣了多少」，而是進一步回答「業績是誰帶來的、下一次該經營誰」，將每一次活動成果沉澱為可持續累積的會員資產。

除三大產品外，數聚集團也宣布擴大產業合作。聯合線上融媒體事業處副總經理楊堤雅（Tina）指出，生成式 AI 正改變搜尋行為，使用者搜尋的終點正從「網站」轉向「答案」，品牌能否成為 AI 引用的可信來源，將成為新的曝光競爭。聯合線上未來將結合媒體影響力、逾 800 萬高收入會員與數聚消費數據，共同布局 AI 搜尋時代的新曝光場景。

傑思・愛德威創辦人暨執行長楊佳燊（Jason）指出，AI 讓「做出東西」變得容易，卻讓「判斷什麼不該做」更加重要。當工具快速普及，策略判斷、跨案例經驗與長期累積，反而成為品牌與代理商新的競爭門檻。

數聚集團創辦人張元溢（Mars）於「數聚・領航 2026 產品發表會」提出「聲量 × 流量 × 存量」AI 成長飛輪，串聯內容、廣告投放與會員數據，打造可持續累積與優化的品牌成長引擎。圖／數聚集團提供

SHOPLINE 台灣總經理葉力維（Liwei）宣布與 Justar 展開合作，以全零售數據為基礎，透過 API 與 MCP 串接生態夥伴，共同建構 AI 數據驅動的零售生態系。Justar 也將廣告受眾從社群平台延伸至零售媒體、聯播網、戶外看板及全台一萬棟合作社區，觸及約 300 萬名住戶，進一步串接線上消費數據與實體生活圈。

活動最後由聯合線上、傑思・愛德威、SHOPLINE 與數聚集團共同啟動「點亮・數聚」儀式。數聚集團表示，未來將持續串聯 AI、數據、媒體、電商與行銷產業夥伴，讓聲量、流量與存量不再各自運作，從單點工具合作走向完整生態系，共同打造 AI 時代可持續累積的品牌成長引擎。