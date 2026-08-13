台南捷運藍線一期邁入最後一哩路 房市熱議一件事

台南首條捷運第一期藍線邁入最後一哩路，行政院於去年10月核定通過台南捷運藍線一期綜合規劃報告，台南市政府也積極推動後續工程進程，目標力拚今年底啟動施工。由於台南人長期以機車代步，捷運是否能夠對房市產生助益效果，近期引發市場熱議。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，台南目前仍處於捷運路網建設初期，房市反應可能不會像台北、新北等捷運密集的區域一樣迅速爆發，但隨著藍線的不斷推進，市場對「捷運生活圈」的認知與倚賴也將逐步深化，並持續帶動人口移入與商業活動聚集。

藍線一期全長約8.55公里，北起台鐵大橋站，沿永康區中華路、東區中華東路，並由東門路往東延伸至仁德區仁德轉運站，串聯永康、東區及仁德三大行政區。

中信（2891）房屋研展室彙整地政局及實價登錄資料，今年前7月，永康區建物買賣移轉棟數達1,952棟，平均房價每坪25.5萬元；東區1,011棟、每坪27.5萬元；仁德區868棟、每坪26.6萬元。

中信房屋永康永大加盟店店長陳佳純指出，捷運藍線一期所串聯的三大行政區原本就具備人口、產業、生活機能及剛性需求等發展條件，捷運建設更像是在既有發展基礎上，再疊加一項長期利多。

永康區憑藉龐大的人口紅利，加上新興重劃區持續推案，房市交易量能長期維持高檔。東區是台南的核心精華區之一，區內坐擁明星學區、夢時代百貨、成大醫院、台南車站及大東夜市等重要機能，區域發展相當成熟，區內平實重劃區的房價更是早已站上5字頭，其地段價值與市場認同度可見一斑。

至於仁德區，與東區緊密相鄰，前往台南高鐵站、沙崙智慧綠能科學城也很便利，近年隨著各項建設陸續完善，區域房市能見度不斷提升，也吸引了不少建商與購屋民眾進場卡位。

陳佳純表示，台南過去因缺乏軌道大眾運輸系統，機車一直是民眾最主要的日常出行工具，但隨著人口及車流增加，也衍生出熱門商圈停車不易、主要幹道尖峰壅塞等問題。

未來捷運通車後，對通勤族、學生族群、高齡長輩以及不便騎車的民眾而言，將提供另一種穩定且便捷的出行選擇。尤其日後若能進一步與台鐵、公車等公共運輸系統形成完善的轉乘網絡，不僅有助於提升整體交通效率，也有機會逐漸改變台南人的出行習慣，讓「逐捷運而居」成為新的居住風潮。