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生華科CX-5461開啟「光免疫」新戰場 重量級跨國研究登全球權威期刊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生華科（6492）13日宣布，自主研發新藥CX-5461最新研究取得重要突破。由波蘭、斯洛伐克、法國與台灣生華科組成的跨國研發團隊發現，在特定細胞實驗條件下，CX-5461經精準光照活化後，對癌細胞的毒殺能力最高提升96倍，並可誘導免疫原性細胞死亡（Immunogenic Cell Death, ICD）。

相關成果已發表於國際權威期刊《Nucleic Acids Research》，揭示CX-5461除原有G-quadruplex（G4）標靶與DNA損傷相關作用外，亦具發展光動力治療與光免疫治療的潛力，為既有臨床資產打開新的適應症開發方向。

CX-5461過去臨床開發中觀察到的光敏感性，此次不再只是需要管理的藥物特性，而被研究團隊轉化為可控制、可定位的新穎機制應用。透過在腫瘤區域施以特定波長光照，可望使藥物在目標位置被活化，提高局部癌細胞毒殺效果，同時降低非照光區域的作用。

這項「以光作為開關」的概念，讓CX-5461有機會由全身性抗癌藥物，延伸為具時空控制能力的光敏劑，並為皮膚、口腔、食道或可透過內視鏡與光纖到達的腫瘤，提供新的研究與開發可能。

研究進一步顯示，CX-5461經光照活化後，不僅直接破壞癌細胞，也可誘導ICD。當癌細胞以此方式死亡，會釋放或外顯危險訊號，包括鈣網蛋白（calreticulin）外移、ATP釋放及HMGB1等訊號，促使樹突細胞辨識並攝取腫瘤抗原，進一步啟動T細胞介導的抗腫瘤免疫反應。換言之，治療目標不只是消除被照射的局部腫瘤，也有機會把死亡的癌細胞轉化為免疫系統可辨識的教材，形成由局部治療帶動全身性免疫反應的基礎。

在小鼠臨床前試驗中，接受CX-5461光照治療後腫瘤消退的動物，再次植入相同癌細胞時，研究觀察到腫瘤生長受到抑制，顯示治療可能建立具腫瘤專一性的免疫記憶。此結果支持「原位癌症疫苗」的研究概念：直接利用患者腫瘤作為抗原來源，在治療現場啟動免疫反應，而非預先製備外部疫苗。若後續研究持續驗證，未來亦可探索與PD-1／PD-L1等免疫檢查點抑制劑合併使用，以期擴大或延長抗腫瘤免疫效應。上述結果仍屬臨床前研究，尚待更多動物試驗及人體臨床驗證。

藥物研發史上，一項藥物的「第二生命」，往往來自對既有分子特性與作用機轉的重新理解。CX-5461已累積製程、毒理、藥理及人體臨床安全性等開發基礎；本次研究則將過往的光敏感性重新定義為可利用的治療機轉，使其潛在價值由G4標靶與DNA損傷反應，進一步延伸至光動力、光免疫及免疫組合療法。相較於從零開發全新分子，既有臨床資產若能透過新機轉開啟新適應症，有機會提高研發延續性並拓展產品生命周期。

生華科表示，此項成果是CX-5461資產價值再定位的重要起點。公司將依據後續驗證結果，評估適合的腫瘤類型、給藥與光照條件、治療裝置及合併療法策略，並尋求跨國學研與產業合作，加速光免疫療法的臨床轉譯。未來開發仍須完成必要的臨床前與法規評估；CX-5461於光動力及光免疫治療的安全性與療效，尚未經人體臨床試驗證實。

生華科 斯洛伐克 癌細胞

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