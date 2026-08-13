榮成打國際盃 聚焦三面向

榮成（1909）轉控股，聚焦三面向、打國際盃。榮成將轉型為投資控股公司，建立集團控股平台，該公司表示，此舉讓未來各事業體在引資、併購上將擁有更大彈性，並保留引進策略夥伴及子公司掛牌的可能性，也為未來的國際布局預先搭建架構。

榮成表示，全球供應鏈重整，加上低碳轉型、智慧製造等趨勢，企業競爭已擴及資本運作、策略合作及資源整合能力。集團因此決定先完成控股平台建置，若引進投資人、合資、策略合作或併購需求，可加快決策與執行速度。

榮成未來將形成三大子集團。台灣子集團聚焦工業用紙及紙箱事業；中國大陸子集團負責當地工業用紙及紙箱業務，並評估透過併購紙箱廠擴大下游布局，提升上下游整合效益；日本及海外子集團以日本廢紙回收業務為主，並透過美國子公司布局美國廢紙回收市場。