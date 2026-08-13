快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

榮成打國際盃 聚焦三面向

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

榮成（1909）轉控股，聚焦三面向、打國際盃。榮成將轉型為投資控股公司，建立集團控股平台，該公司表示，此舉讓未來各事業體在引資、併購上將擁有更大彈性，並保留引進策略夥伴及子公司掛牌的可能性，也為未來的國際布局預先搭建架構。

榮成表示，全球供應鏈重整，加上低碳轉型、智慧製造等趨勢，企業競爭已擴及資本運作、策略合作及資源整合能力。集團因此決定先完成控股平台建置，若引進投資人、合資、策略合作或併購需求，可加快決策與執行速度。

榮成未來將形成三大子集團。台灣子集團聚焦工業用紙及紙箱事業；中國大陸子集團負責當地工業用紙及紙箱業務，並評估透過併購紙箱廠擴大下游布局，提升上下游整合效益；日本及海外子集團以日本廢紙回收業務為主，並透過美國子公司布局美國廢紙回收市場。

榮成 美國 中國大陸

延伸閱讀

榮成為何改組控股？三大盤算曝光：引資、併購、掛牌都留空間

榮成轉型投控！60億元分割台灣工紙、紙箱事業

工紙大廠榮成8月12日暫停交易

美日移轉訂價查核升溫 安永呼籲臺商重建全球稅務治理架構

相關新聞

榮成分割事業轉型投控 將台灣工紙與紙箱事業讓與100%持股子公司

工紙大廠榮成昨（12）日董事會通過分割台灣工業用紙及紙箱事業，將相關營業、資產及負債概括讓與百分之百持股子公司「榮成低碳紙箱」，分割事業整體營業價值60億元。榮成本身將轉型為投資控股公司，並更名為「榮成投控」，預計2027年1月4日完成分割。

和碩：伺服器業務優於預期 今年相關業績將成長十倍

和碩法說會指出，今年伺服器業務表現將優於預期，增幅有望超過十倍，可能成為前三大事業部門。為增強營運資金，公司計劃發行最高200億元國內可轉債及1億美元海外可轉債。

統一超力挺青年返鄉創業

迎接8月12日國際青年日，統一超商與統一超商好鄰居文教基金會，共同支持青年返鄉創業即將邁入第十年，透過7-ELEVEN的通路影響力，從門市行銷、社區活動到主題策展與電商經營，協助青年將在地特色轉化為永續發展的能量，打造更具韌性的在地創生生態圈。

趨勢觀察／AI新階段 系統協同最關鍵

進入AI新時代，安謀（Arm）雲端AI執行副總裁Mohamed Award表示，關鍵在於系統層。代理式AI需要系統層級的最佳化，但不同工作負載將需要不同架構。基礎設施建置者希望加快腳步，要達成這項目標，需要一個廣泛且緊密合作的生態系，在機櫃規模下整合各種需求。

連鎖效應／企業創新，來組共創共學戰隊吧！

企業創新從何而來？答案在人才。內部創業共創價值鏈，企業人才戰隊永遠是企業創新的源頭活水！

創新平台／科技助力種香菇 轉動原鄉經濟

段木香菇承載原鄉部落的經濟命脈與永續文化，近年卻面臨高溫、缺工，導致品質不穩等挑戰。工研院將省工省力鑽孔機、植菌機技術帶進新竹縣五峰鄉菇寮，透過科技協助解決香菇產業缺工痛點，更提升工作效率、降低職業傷害，進而為部落產業注入新生，守護原鄉文化與土地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。