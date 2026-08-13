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榮成分割事業轉型投控 將台灣工紙與紙箱事業讓與100%持股子公司

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
工紙大廠榮成昨（12）日董事會通過分割台灣工業用紙及紙箱事業。圖／榮成提供
工紙大廠榮成昨（12）日董事會通過分割台灣工業用紙及紙箱事業。圖／榮成提供

工紙大廠榮成（1909）昨（12）日董事會通過分割台灣工業用紙及紙箱事業，將相關營業、資產及負債概括讓與百分之百持股子公司「榮成低碳紙箱」，分割事業整體營業價值60億元。榮成本身將轉型為投資控股公司，並更名為「榮成投控」，預計2027年1月4日完成分割。

榮成表示，業務分割及轉型投控公司案，將提請10月1日股東臨時會討論，暫定2027年1月4日為分割基準日。此次分割屬集團組織調整，股東權益不受影響；完成後，榮成投控股票代號仍為1909，並維持上市資格。

榮成轉型投控公司重點
榮成轉型投控公司重點

依規劃，榮成將按台灣工紙與紙箱事業整體營業價值60億元，以每股30元換取榮成低碳紙箱新發行普通股。分割完成後，榮成低碳紙箱將成為榮成投控百分之百持股子公司，專責經營台灣工業用紙及紙箱業務。

集團未來將形成三大區域子集團，由榮成低碳紙箱負責台灣業務；L&C CO.,（BVI）LTD.及旗下公司負責中國大陸市場；日本榮成及旗下公司則掌管日本與其他海外業務。榮成投控負責集團策略規劃及資源配置，提升各區域事業的經營與投資彈性。

除組織轉型外，榮成也將AI列為下一階段提升競爭力的重要引擎。未來三年將以「企業應用AI」為核心，從設備及製程數位化進一步走向智慧化，結合海外市場布局，開拓新的成長空間。

榮成目前已將AI逐步導入預測性維護、即時製程優化、智慧水處理及能耗管理等領域，運用生產數據改善製程效率、降低成本，提升工廠營運彈性。公司早自2005年導入JIT生產模式，近八年持續升級工紙廠與紙箱廠軟硬體設備，逐步完成生產數據及設備自動連線，為AI應用奠定基礎。

榮成指出，近年持續降低生產成本及營運費用，本業每年改善效益約7億元，今年截至目前本業自結已轉虧為盈。

榮成 紙箱 工紙

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