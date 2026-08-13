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統一超力挺青年返鄉創業

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
2026亞太永續博覽會統一超商首度打造互動式「嶼+人共鳴」市集。統一超商／提供
2026亞太永續博覽會統一超商首度打造互動式「嶼+人共鳴」市集。統一超商／提供

迎接8月12日國際青年日，統一超商（2912）與統一超商好鄰居文教基金會，共同支持青年返鄉創業即將邁入第十年，透過7-ELEVEN的通路影響力，從門市行銷、社區活動到主題策展與電商經營，協助青年將在地特色轉化為永續發展的能量，打造更具韌性的在地創生生態圈。

統一超商更在8月27日至8月29日的永續盛會「亞太永續博覽會」中，首度打造專屬青年深根團隊的「嶼+人共鳴」市集空間，青年團隊將於現場透過特產試吃、有獎徵答、現貨展售等豐富活動，邀請民眾近距離與北中南東各地青年互動，一起用行動理解並支持地方創生，為在地產業永續發展注入更多正向力量。

今年「嶼+人共鳴」展區布置，採用7-ELEVEN門市回收的紙箱搭建而成，由永續夥伴正隆公司製造，由內而外打造豐富又具啟發性的永續生活體驗。

8月27日至29日共有八組青年團隊報名進駐，包含洄遊吧FISH BAR、禾乃川國產豆製所、育誠蛋品、REWOOD木酢達人、三小市集、貓兒干村、金拌麵、小柒咖啡VIICOFFEE。青年團隊精心準備來自台中、雲林、花蓮、金門、馬祖等地區的自有品牌暢銷名特產試吃、有獎徵答等互動時間，並於現場開賣青年們的熱賣特產，為第五屆亞太永續博覽會增添濃厚的人文特色與趣味的互動體驗。

統一超商已連續第四年參與「亞太永續博覽會」，今年以「7-ELEVEN 廢力！循環成新 永續鍛金」為主題，攜手悠旅生活(星巴克)、統一速達、統一資訊、德記洋行、統一超商好鄰居文教基金會，並串連供應鏈夥伴：聯米企業、南部化成、台灣太古可口可樂，於現場趣味展出統一超商永續供應鏈共同推動資源循環、永續轉型與創新的努力成果。

統一超商自2017年起攜手「統一超商好鄰居文教基金會」推動「青年深根計畫」，至今已陪伴22組青年團隊，一步步將創意與理想化為具市場競爭力的在地特色商品，更透過全台7-ELEVEN門市，以及i預購、i划算、賣貨便、iOPEN Mall等線上線下平台，打造多元銷售通路，讓消費者能就近便利即可接觸、選購各地特色好物，近五年來已吸引超過20萬人次支持、為青年創造數千萬創生經濟效益。

同時，也結合好鄰居基金會於7-ELEVEN舉辦的好鄰居同樂會活動、永續手掌繪本及閱讀勵學計畫等資源，將青年返鄉創業故事及地方產業知識帶進社區、走入校園，讓更多人看見地方創生價值。

統一超 青年 創業

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