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和碩：伺服器業務優於預期 今年相關業績將成長十倍

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

和碩（4938）昨（12）日舉行法說會，公司看好，今年伺服器業務表現將優於原先預期，不僅年成長十倍目標非常有把握達成，增幅也有機會超越十倍，預估未來一至二年內，伺服器可望成為公司前三大事業部門。

為充實後續營運資金，和碩董事會通過，將發行最高不超過200億元的國內可轉債、1億美元的海外可轉債（ECB）。這是和碩近年最大募資案，顯示公司對未來營運成長動能深具信心。

和碩昨日法說會由兩位共同執行長鄧國彥與鄭光志主持。談到其他產品線，和碩預期，筆電業務可能受CPU、記憶體缺貨漲價效應，影響出貨動能，遊戲機及平板等相關業績亦可能下滑。通訊產品部分，本季進入出貨旺季，預期客戶端的高階版本機種會先開始供貨，其他版本明年首季接棒推出。

觀察伺服器產品線，和碩指出，AI伺服器業務訂單動能相當明確，預期GB300系列產品線生命周期可望延續到明年，該公司也開始為新一代的Vera Rubin產品提前作準備，預期未來一至二年內，伺服器業務可望成為公司前三大產品線。

因應零組件缺料漲價，和碩提前做好準備。和碩先前即採取積極備貨策略，雖然存貨金額提升，但主要是以較優勢價格取得關鍵零組件。

和碩指出，公司已在台灣、墨西哥及美國德州等地打造生產基地，後續亦規劃在東南亞興建伺服器新產能。

和碩 伺服器 ECB

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