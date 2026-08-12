中科二期＋AI擴廠雙引擎催熱房市 台中建商磨刀霍霍搶食產業人口紅利

AI浪潮席捲全球，帶動半導體、光學、設備等供應鏈持續擴廠。根據世邦魏理仕統計，今年上半年全台商用不動產交易量年增92%，其中台中市土地交易金額就占全台11%，商用不動產交易金額占比亦達5%，顯示中部產業發展暢旺、擴廠需求不斷。

上述擴廠效應，不僅帶動土地交易，更伴隨大量就業人口移入，為住宅市場注入長線支撐，台中品牌建商包括寶輝、豐穀、華固、舜元等早已磨刀霍霍，鎖定新一波人口紅利。

中部科技產業熱潮中，以台積電（2330）中科二期擴廠最具指標性，預計興建4座1.4奈米先進製程廠房，第1座廠房有望於明年4月前完工，力拚2028年量產。

中科二期的推進也反映在就業人口成長，中科管理局統計，園區從業人員已由2021年6月的5萬981人，增加至2026年同期的6萬3,111人，5年間增加1萬2,130人、成長約24%，二期園區竣工，預計可再帶來8,000至1萬個就業機會。

此外，上市櫃企業包括大立光（3008）、志聖（2467）、鴻勁（7769）等，今年在台中購地、購廠交易已達13筆，累計投資金額83.7億元，合計取得土地約2萬坪。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔認為，半導體、光學及設備廠商陸續擴廠設點，帶動上下游供應鏈群聚，也將持續吸引工程師、研發及製造人才移入，進一步推升區域居住需求。

市場觀察，豪宅建商寶輝建設於中科生活圈推出「寶輝VILLAGE」，高比例買盤來自科技業主管，包括「寶輝國際莊園」、「寶輝世紀莊園」最高成交單價雙雙站上7字頭，「寶輝國際莊園」中高樓層3房產品甚至出現8.4萬租金行情；「寶輝THE TOWER」以高隱私動線與尊榮安全管理，最高單價來到每坪81.19萬元。

而憑藉低密度、高綠覆開發優勢獲得科技人青睞的14期重劃區，因坐擁台中巨蛋、漢神洲際購物廣場等重大建設，以及享有74號快速道路交通便利性，成為品牌建商兵家必爭之地。

深耕台中已久的豐穀建設，今年在敦和段榮德路上推出代表作「豐穀耘四季」，1,410坪、面寬80米大基地，以「曲線波浪」所呈現的生命力作為建築意象，並規劃大面積立體中庭與四季地景，與40米寬榮德園道、3萬坪文中小預定地綠意串聯，悉心打造兼具自然與人文美學的宜居環境。

該案在產品規劃上，以26至41坪、2至3房為主力，緊鄰74號快速道路，匯聚中清、崇德兩大商圈機能，2分鐘可抵達國際級建設「台中巨蛋」，約4分鐘車程可享衛道中學、馬禮遜國際學校等優質學區，食衣住行育樂一次到位，滿足科技人對於理性生活的居住尺度。據悉，近期來客不乏台積電、美光、鴻勁等科技大廠工程師族群。

來自台積電的工程師顏先生就分享，「科技業工作步調快，工作壓力也不小，理想的居住環境除了考量通勤便利性、生活機能外，其實更希望社區周邊有大片綠地與親子休憩空間，這也是當初會注意到『豐穀耘四季』的原因，且附近幼稚園、國小到中學的教育資源很完整，對有小孩的家庭來說很方便。」

顏先生也提到，建案到中科大概20分鐘，交通方便、替代路線也多，上下班比較不用擔心都塞在同一條路，兼顧通勤、小孩就學跟生活品質，是最吸引他的地方。

北部建商華固建設於14期推出的「華固四季匯」，規劃2至3房、26至40坪產品，基地享有漢神洲際購物中心、洲際棒球場等重大建設，成交均價每坪73.2萬元。

同樣位於14期洲際段的預售指標案「舜元悟野」，結合籃足球、羽球與室內高爾夫，推出全台首座「三球野奢宅」；更運用千坪基地打造超過350坪專屬動能場域，切中高壓工作下的科技菁英對健康、紓壓與極致隱私的生活追求。

憑藉強烈的產品區隔，該案已購客群中便不乏台積電、大立光等頂尖科技企業的工程師與高階主管，備受市場矚目。