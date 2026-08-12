聽新聞
0:00 / 0:00

中科二期＋AI擴廠雙引擎催熱房市 台中建商磨刀霍霍搶食產業人口紅利

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
14期重劃區憑藉低密度、高綠覆開發優勢，獲得科技人青睞。圖／業者提供
14期重劃區憑藉低密度、高綠覆開發優勢，獲得科技人青睞。圖／業者提供

AI浪潮席捲全球，帶動半導體、光學、設備等供應鏈持續擴廠。根據世邦魏理仕統計，今年上半年全台商用不動產交易量年增92%，其中台中市土地交易金額就占全台11%，商用不動產交易金額占比亦達5%，顯示中部產業發展暢旺、擴廠需求不斷。

上述擴廠效應，不僅帶動土地交易，更伴隨大量就業人口移入，為住宅市場注入長線支撐，台中品牌建商包括寶輝、豐穀、華固、舜元等早已磨刀霍霍，鎖定新一波人口紅利。

中部科技產業熱潮中，以台積電（2330）中科二期擴廠最具指標性，預計興建4座1.4奈米先進製程廠房，第1座廠房有望於明年4月前完工，力拚2028年量產。

中科二期的推進也反映在就業人口成長，中科管理局統計，園區從業人員已由2021年6月的5萬981人，增加至2026年同期的6萬3,111人，5年間增加1萬2,130人、成長約24%，二期園區竣工，預計可再帶來8,000至1萬個就業機會。

此外，上市櫃企業包括大立光（3008）、志聖（2467）、鴻勁（7769）等，今年在台中購地、購廠交易已達13筆，累計投資金額83.7億元，合計取得土地約2萬坪。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔認為，半導體、光學及設備廠商陸續擴廠設點，帶動上下游供應鏈群聚，也將持續吸引工程師、研發及製造人才移入，進一步推升區域居住需求。

市場觀察，豪宅建商寶輝建設於中科生活圈推出「寶輝VILLAGE」，高比例買盤來自科技業主管，包括「寶輝國際莊園」、「寶輝世紀莊園」最高成交單價雙雙站上7字頭，「寶輝國際莊園」中高樓層3房產品甚至出現8.4萬租金行情；「寶輝THE TOWER」以高隱私動線與尊榮安全管理，最高單價來到每坪81.19萬元。

而憑藉低密度、高綠覆開發優勢獲得科技人青睞的14期重劃區，因坐擁台中巨蛋、漢神洲際購物廣場等重大建設，以及享有74號快速道路交通便利性，成為品牌建商兵家必爭之地。

深耕台中已久的豐穀建設，今年在敦和段榮德路上推出代表作「豐穀耘四季」，1,410坪、面寬80米大基地，以「曲線波浪」所呈現的生命力作為建築意象，並規劃大面積立體中庭與四季地景，與40米寬榮德園道、3萬坪文中小預定地綠意串聯，悉心打造兼具自然與人文美學的宜居環境。

該案在產品規劃上，以26至41坪、2至3房為主力，緊鄰74號快速道路，匯聚中清、崇德兩大商圈機能，2分鐘可抵達國際級建設「台中巨蛋」，約4分鐘車程可享衛道中學、馬禮遜國際學校等優質學區，食衣住行育樂一次到位，滿足科技人對於理性生活的居住尺度。據悉，近期來客不乏台積電、美光、鴻勁等科技大廠工程師族群。

來自台積電的工程師顏先生就分享，「科技業工作步調快，工作壓力也不小，理想的居住環境除了考量通勤便利性、生活機能外，其實更希望社區周邊有大片綠地與親子休憩空間，這也是當初會注意到『豐穀耘四季』的原因，且附近幼稚園、國小到中學的教育資源很完整，對有小孩的家庭來說很方便。」

顏先生也提到，建案到中科大概20分鐘，交通方便、替代路線也多，上下班比較不用擔心都塞在同一條路，兼顧通勤、小孩就學跟生活品質，是最吸引他的地方。

北部建商華固建設於14期推出的「華固四季匯」，規劃2至3房、26至40坪產品，基地享有漢神洲際購物中心、洲際棒球場等重大建設，成交均價每坪73.2萬元。

同樣位於14期洲際段的預售指標案「舜元悟野」，結合籃足球、羽球與室內高爾夫，推出全台首座「三球野奢宅」；更運用千坪基地打造超過350坪專屬動能場域，切中高壓工作下的科技菁英對健康、紓壓與極致隱私的生活追求。

憑藉強烈的產品區隔，該案已購客群中便不乏台積電、大立光等頂尖科技企業的工程師與高階主管，備受市場矚目。

中部科技產業熱潮中，以半導體龍頭台積電中科二期擴廠最具指標性。圖／業者提供
中部科技產業熱潮中，以半導體龍頭台積電中科二期擴廠最具指標性。圖／業者提供

中科 建商 台中 AI

延伸閱讀

台積電傳300億搶廠 中部科技供應鏈迎來「聚落溢價」新時代

首站上車直達市心！頂埔站150米「若水秧翠」開紅盤

高力砸錢擴大散熱產能

國產財報／第2季獲利9.11億元、EPS 0.77元 不受房市政策壓抑

相關新聞

結盟日商！台塑與大賽璐合資設新公司 進擊半導體

台塑再攜日廠深化半導體業務。台塑昨（12）日宣布，董事會通過與日商大賽璐株式會社（Daicel Corporation）合資成立新公司「台塑大賽璐精密化學」，將主力生產半導體製程用「光阻稀釋劑產品」，集團半導體化學品業務，將再添新戰力。

台塑「金三角」策略 鏈結全球

台塑半導體化學品版圖加速成形，繼台塑大金、台塑德山等合資模式後，再攜手日本大賽璐，將其全球市占逾六成的PGME／PGMEA技術導入台灣，形成「日系技術、台塑量產與鏈結全球」策略金三角格局。

中科二期＋AI擴廠雙引擎催熱房市 台中建商磨刀霍霍搶食產業人口紅利

AI浪潮席捲全球，帶動半導體、光學、設備等供應鏈持續擴廠。根據世邦魏理仕統計，今年上半年全台商用不動產交易量年增92%，其中台中市土地交易金額就占全台11%，商用不動產交易金額占比亦達5%，顯示中部產業發展暢旺、擴廠需求不斷。

外送專法成本效應浮現...學者：強制疊單逐筆計酬 衝擊產業成本效率

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）7月21日上路後，外送合作夥伴基本報酬獲得進一步保障，但Uber Eats 12日宣布，完整認列疊單重疊時間並回溯至7月21日的訂單，調整外送員整體獎酬結構，但自8月14日起，消費者服務費每單平均增加4至6元。學者指出，重新調整外送員獎酬結構及消費端服務費，影響外送成本、供需效率與消費需求，恐衝擊消費者未來下單量，連帶影響外送員實際權益。

今年七度訪台...Grab陳炳耀：台灣不只是市場擴張 會做出真正的在地化

Grab積極爭取進軍台灣之際，集團執行長暨共同創辦人陳炳耀今（12）日首度來台與台灣媒體進行團體交流，這是他今年第七度訪台，其中三次更帶著五名子女同行。頻繁來台的背後，陳炳耀說，是因為Grab進入新市場前，最重要的事就是「到現場聽、去學，真正了解市場與使用者」。

文博會品牌商展落幕 產值16.5億元創歷史新高

2026台灣文博會品牌商展12日閉幕，展覽期間每日均湧現大量觀展人潮，即使周末假日白海豚颱風來襲，仍舊澆不熄民眾熱情。文化部表示，商展總交易金額約16.5億元，相較去年13.5億元，成長率達22%，並創下「使用坪數、參與品牌、使用攤位」等多項指標的新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。