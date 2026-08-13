快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

結盟日商！台塑與大賽璐合資設新公司 進擊半導體

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑再攜日廠深化半導體業務。 路透
台塑再攜日廠深化半導體業務。 路透

台塑（1301）再攜日廠深化半導體業務。台塑昨（12）日宣布，董事會通過與日商大賽璐株式會社（Daicel Corporation）合資成立新公司「台塑大賽璐精密化學」，將主力生產半導體製程用「光阻稀釋劑產品」，集團半導體化學品業務，將再添新戰力。

台塑指出，該案結合台塑公司在原料採購、土地及公用設施等資源優勢，將於高雄仁武廠區與日商合資興建電子級光阻稀釋劑廠，共同建構在地化供應體系，掌握全球半導體成長契機。此前，台塑已分別與日系企業大金、德山合資半導體化學品相關公司與設廠，並為全球半導體業重要供應商。

台塑與日商大賽璐合資計畫概要
台塑與日商大賽璐合資計畫概要

台塑表示，上述合資公司資本額設定為15億元，初期實收資本額8億元，將由台塑與日本大賽璐株式會社分別出資4億元，各自持股50%。預計2028年9月機械完工、2028年12月正式投產。

光阻稀釋劑是半導體光阻劑製程中不可或缺的「隱形功臣」，扮演完美溶解與均勻載體的角色。它能將固態的感光樹脂完全液化，確保光阻劑能以奈米級的厚度，極致平整地塗佈在晶圓表面。此外，該溶劑也被廣泛用於晶圓邊緣多餘光阻的清洗（EBR）與預潤濕製程。

台塑指出，2025年國內光阻稀釋劑產品供應量約10萬噸，需求量11.3萬噸，受人工智慧（AI）、高效能運算及高頻寬記憶體（HBM）、三維快閃記憶體（3D NAND）發展帶動，國內半導體大廠持續擴建，預估2030年台灣電子級光阻稀釋劑需求將成長至26.7萬噸，年均複合成長率約18.8％。

台塑指出，日商大賽璐自1979年起開始生產丙二醇甲醚（PGME）及丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA）等光阻稀釋劑主要原料，在半導體光阻用PGME／PGMEA市場全球市占率超過60%，產品廣泛應用於全球各地半導體製程，並已開發適用於EUV光阻等級產品，獲領先晶圓製造商採用。且自2000年代初期，即在液晶面板應用領域建立廢液水回收體系；更進一步於半導體成熟製程領域，實現PGMEA水平回收的商業化。

此次台塑與大賽璐合作的PGME／PGMEA 製造計畫，計劃在台灣建置專用於電材應用的生產基地，並透過與日本多據點布局確保供應穩定性，力求在台灣儘早完成工廠建設並開展業務，致力於實現高品質與穩定供應。

台塑 半導體 仁武

延伸閱讀

台塑與日商合資成立台塑大賽璐精密化學公司 攻電子級光阻稀釋劑

弘塑攜手青輝半導體 盤中股價漲逾半根停板

華立財報／上半年每股稅後純益達5.93元 半導體PCB雙引擎

長興法說會明登場 高階封裝材料出貨增、股價一度亮燈

相關新聞

榮成分割事業轉型投控 將台灣工紙與紙箱事業讓與100%持股子公司

工紙大廠榮成昨（12）日董事會通過分割台灣工業用紙及紙箱事業，將相關營業、資產及負債概括讓與百分之百持股子公司「榮成低碳紙箱」，分割事業整體營業價值60億元。榮成本身將轉型為投資控股公司，並更名為「榮成投控」，預計2027年1月4日完成分割。

和碩：伺服器業務優於預期 今年相關業績將成長十倍

和碩法說會指出，今年伺服器業務表現將優於預期，增幅有望超過十倍，可能成為前三大事業部門。為增強營運資金，公司計劃發行最高200億元國內可轉債及1億美元海外可轉債。

統一超力挺青年返鄉創業

迎接8月12日國際青年日，統一超商與統一超商好鄰居文教基金會，共同支持青年返鄉創業即將邁入第十年，透過7-ELEVEN的通路影響力，從門市行銷、社區活動到主題策展與電商經營，協助青年將在地特色轉化為永續發展的能量，打造更具韌性的在地創生生態圈。

趨勢觀察／AI新階段 系統協同最關鍵

進入AI新時代，安謀（Arm）雲端AI執行副總裁Mohamed Award表示，關鍵在於系統層。代理式AI需要系統層級的最佳化，但不同工作負載將需要不同架構。基礎設施建置者希望加快腳步，要達成這項目標，需要一個廣泛且緊密合作的生態系，在機櫃規模下整合各種需求。

連鎖效應／企業創新，來組共創共學戰隊吧！

企業創新從何而來？答案在人才。內部創業共創價值鏈，企業人才戰隊永遠是企業創新的源頭活水！

創新平台／科技助力種香菇 轉動原鄉經濟

段木香菇承載原鄉部落的經濟命脈與永續文化，近年卻面臨高溫、缺工，導致品質不穩等挑戰。工研院將省工省力鑽孔機、植菌機技術帶進新竹縣五峰鄉菇寮，透過科技協助解決香菇產業缺工痛點，更提升工作效率、降低職業傷害，進而為部落產業注入新生，守護原鄉文化與土地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。