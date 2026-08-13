創新平台／科技助力種香菇 轉動原鄉經濟

段木香菇承載原鄉部落的經濟命脈與永續文化，近年卻面臨高溫、缺工，導致品質不穩等挑戰。工研院將省工省力鑽孔機、植菌機技術帶進新竹縣五峰鄉菇寮，透過科技協助解決香菇產業缺工痛點，更提升工作效率、降低職業傷害，進而為部落產業注入新生，守護原鄉文化與土地。

工研院中分院工程師林孝哲說，栽種段木香菇的工序，其實是從一段段的木頭展開，要先在木材上鑽出孔洞，再填入菌種，等待菌絲鑽入木質纖維，才會慢慢長出香菇。

「這些工作聽來單純，真正做起來卻一點也不輕鬆，過去農民用手持鑽孔機，一根接著一根操作，小則數噸的木材，大輒上看百噸木材，每根木材要鑽數百個孔洞，累積一天，手臂、肩膀、腰背都承受很大負擔，長期更可能造成職業傷害。」

林孝哲表示，團隊一次次走進山裡，就是要了解農民的痛點，才能解決他們的問題。

由於段木香菇從鑽孔、植菌到採收，都相當依賴人力，原鄉多是小農型態，若機具太昂貴、操作太複雜，即使技術先進，也很難進入日常作業。

團隊絞盡腦汁想著，若能透過龍門型支架與彈簧平衡器分攤重量，將原本五至六公斤的負重降到十分之一不到，就可大幅降低身體負擔，更能提升效率。

而除了省力與安全以外，將菌種植入又是下一個體力活。

林孝哲分析，傳統作法須先把菌種裝入植菌棒，再用手掌一次次拍進孔洞，費時耗力。

研發團隊改以螺旋桿原理，以電動機械將材料推入孔內，三秒內就完成一次填充。

「研發初期曾使用伺服馬達，但為了減輕重量，動力又顯不足，後來改用市售電鑽作為動力來源，讓創新研發同時擁有便宜、輕巧、高扭力優勢」。

林孝哲指出，將科技導入原鄉農業的初衷，就是要從農民的立場與習慣出發，再用最適合的科技解決問題，才能讓農民真正接受，讓科技成為助力，開啟原鄉經濟永續傳承新契機。