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ESG最前線／提升風險治理 環安衛數位轉型

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

過去談企業數位轉型，人們首先想到的往往是生產、財務或供應鏈，環境、安全與衛生（EHS）較少成為主角。然而，隨著ESG人工智慧快速發展，全球企業開始重新思考：環安衛管理除了符合法規、留下紀錄，能否進一步運用數據與AI，在事故發生以前看見風險

根據國際勞工組織（ILO）2023年公布的估計，全球每年接近300萬名勞工因工作相關事故或疾病死亡，另有約3.95億名勞工遭受非致命性職業傷害。即使企業多年來持續投入安全管理，如何更有效預防事故，仍是全球重要課題。

環安衛數位轉型的第一階段，是「把紙本變成數據」。企業陸續導入EHS管理平台、行動巡檢、化學品管理、承攬商管理與事件通報系統，將原本散落在紙本、Excel及不同部門的資料集中管理。然而，數位化只是起點，下一階段更重要的是：如何讓這些數據真正協助企業判斷風險。

2025年，ILO發布人工智慧與數位化對職業安全衛生影響的報告，將AI、自動化、智慧安全監測及演算法管理等技術，列為正在改變工作場所安全的重要力量。這代表AI對環安衛的影響，已從資訊科技議題逐漸走向企業風險治理。

市場發展也反映相同趨勢。專門研究企業科技與永續市場的Verdantix預估，全球EHS軟體市場至2028年將突破30億美元。目前相關科技已涵蓋AI、影像風險分析、穿戴式感測器及IoT環境監測等，環安衛科技正從「管理資訊」走向「預測風險」。

AI真正帶來的改變，不只是協助寫報告或節省行政時間，而是分析企業長期累積的資料。例如一家製造企業每年可能產生大量巡檢缺失、虛驚事故、設備異常與承攬商違規紀錄。

過去主管看到的是「發生多少事故」；未來透過AI，更值得回答的是：「哪些異常經常一起發生？」「哪些作業條件容易提高事故機率？」「下一個高風險環節可能在哪裡？」

這正是環安衛管理的重要轉折。傳統管理回答「發生了什麼事」；數位化讓企業知道「哪些地方經常出問題」；AI時代則進一步嘗試回答：「下一個風險可能發生在哪裡？」讓管理從事後反應，逐漸走向預測與預防。

對ESG與永續負責人而言，這項變化尤其重要。企業的環境、職災、化學品、承攬商及設備安全資料，往往分散在不同部門。未來ESG數位化不應只是為了製作永續報告，更應建立可以持續累積、分析並支援決策的數據基礎。

從全球發展來看，環安衛數位轉型正沿著一條清楚的路徑前進：從紙本走向系統、從系統走向數據，再從數據走向AI。

未來企業真正的差距，可能不在於有沒有使用AI，而在於是否具備完整的數據基礎，讓AI能更早發現風險，讓環安衛從法規遵循的管理功能，進一步成為ESG治理與企業韌性的重要力量。

人工智慧 風險 供應鏈 ESG

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