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連鎖效應／企業創新，來組共創共學戰隊吧！

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

企業創新從何而來？答案在人才。內部創業共創價值鏈，企業人才戰隊永遠是企業創新的源頭活水！

就像實踐ESG中的「S」，公益善行不外求，體現社會價值必先照顧同仁福祉一般，創新與創業也不是只有委外或投資外部創業團隊，「最好的資源和人才已經在公司」，但看執棋者如何布好一局棋。

內部創業除了運用公司已經發展成熟的商業模式，例如連鎖店標準模式內部創業之外，第二種內部創業方法，就是由同仁組成創業戰隊，透過業內的市場洞察，發現產業或行業中尚未被充分滿足的市場，精準切入空白地帶或細分化專業市場。

反轉觀點，創業也是啟動企業創新的另一個切入點。對於企業而言，創業與創新本就是一體的兩面。

經常聽到企業組成讀書會共學，也有企業組戰隊內部PK，主題多是業績或是項目競賽，當然成效或許一般，也或有人抱怨工作都忙不完，哪有時間辦理競賽或社團？

事實上，共學與共創可以從學習和競賽開始，而結果又勝於此，切勿只以學習或競賽視之，關鍵在於投入資源加上時間累積。

人力資源的命題視野應被拓寬，在選育用留考線性發展中另闢蹊徑，加上「展」與「創」，即「發展、研展」和「創新、創業」兩重維度，深層次內部挖掘，運用人才戰隊創造價值。

舉全家便利店（5903）為例，以未來視角營造產業總體生態圈，透過全資與投資子公司方式，將團隊打造成堅實的「總經理戰隊」，組建分進合擊的聯合艦隊，主要配置兩重核心：

第一重艦隊：100%持股子公司，有負責物流配送、倉儲及理貨包裝的日翔文化；專事鮮食、便當及烘焙生產與批發的晉欣食品；經營電子商務、網路行銷及相關資訊服務的全網行銷；發展流通及相關管理業務的全勤流通，以及海外投資控股的全家便利店BVI公司。

第二重艦隊：以相對和絕對控股合資子公司，如福比公司持股93.5%、精藤公司持股70%、全家餐飲持股約61.96%、全盈支付與全台物流持股均在51%以上，採行67%以上的絕對控股或51%以上的相對控股，既結合外部資源又高度可控，扶植重要關係企業打造第二重戰隊。

上述兩重戰隊，其事業總經理基本上全是由全家便利店一手培植出來的經理人，由總經理戰隊形成最強聯合艦隊。

共學與共創原是人力資源開發的方法之一，企業長期運行之後，升級為策略層級的營運布局，從執行看策略，再從策略看執行，最重要的是，在企業團隊和梯隊之外，想有所突破先組戰隊吧！

創業

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