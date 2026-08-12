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雲林良品「雙冠王」劍湖山 KU COFFEE酷咖啡品牌奢華登場

經濟日報／ 記者宋健生／雲林即時報導
劍湖山世界12日舉辦「KU COFFEE酷咖啡品牌暨中秋禮盒發表會」。劍湖山世界／提供
劍湖山世界12日舉辦「KU COFFEE酷咖啡品牌暨中秋禮盒發表會」。劍湖山世界／提供

中秋佳節將至，精品咖啡與在地風土的跨界火潮再次引爆市場！劍湖山世界（5701）12日舉辦「KU COFFEE酷咖啡品牌暨中秋禮盒發表會」。現場展示獲得雲林良品「雙冠王」殊榮的頂級精品咖啡，以及融合樂園獨家IP「酷奇家族」與斗六老欉文旦的限量中秋禮盒。

劍湖山世界總經理曾慶欑及品牌首席設計師嚴貞教授，共同揭開「酷咖啡」從在地文化跨足精品美學的全新篇章。

曾慶欑表示，這不只是一份節慶禮盒，更是雲林土地最真摯的溫度與祝福。團隊歷時數月籌備，將雲林最引以為傲的優質農特產，與職人烘焙工藝結合。中秋是團圓與感恩的時刻，希望透過這系列兼具質感與口感的奢華禮盒，讓全台消費者在賞月之際，都能品嚐到來自雲林的極致風華。

曾慶欑亦追溯古坑咖啡獲日治時期「天皇御用咖啡」的輝煌歷史，並分享劍湖山自2003年攜手雲林縣政府舉辦首屆「台灣咖啡節」以來，成功奠定古坑作為「台灣咖啡原鄉」的關鍵地位。

他強調，KU COFFEE榮獲雲林良品雙冠王，展現劍湖山扶植本土農業與推動ESG永續經營的決心，未來經營團隊將持續以創新思維帶動地方產業升級。

酷咖啡品牌首席設計師嚴貞闡述品牌核心理念指出，KU COFFEE在包裝與視覺上注入古典尊榮與現代簡約美學。從包裝對比色調到精緻圖騰描繪，皆致力於將精品咖啡提升至視覺與味覺的雙重饗宴，讓每一次沖煮都成為充滿靈感的精緻儀式。嚴貞強調，咖啡不只是飲品，更是一種文化、美學與生活態度。

此次發表的2026中秋禮盒，集結在地嚴選與極致風味推出三款中秋禮盒，包括「劍湖山渡假大飯店」映月・匠心禮盒、「劍湖山世界」斗六老欉・金柚典藏禮盒、「KU COFFEE」映月三臻・精品咖啡禮組，滿足多元送禮需求，即日起至9月13日全面開放預購。

獲得雲林良品「雙冠王」殊榮的頂級精品咖啡。劍湖山世界／提供
獲得雲林良品「雙冠王」殊榮的頂級精品咖啡。劍湖山世界／提供

劍湖山世界集結在地嚴選與極致風味，推出三款中秋禮盒。劍湖山世界／提供
劍湖山世界集結在地嚴選與極致風味，推出三款中秋禮盒。劍湖山世界／提供

咖啡 劍湖山 雲林

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