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林保署、生多所攜手涵碧樓 打造五星級友善永續餐桌守護石虎回家的路

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
「從農地到餐桌，守護石虎回家的路」推廣活動，12日在日月潭涵碧樓酒店登場。記者宋健生／攝影
「從農地到餐桌，守護石虎回家的路」推廣活動，12日在日月潭涵碧樓酒店登場。記者宋健生／攝影

農業部林業及自然保育署攜手涵碧樓酒店集團，12日在日月潭涵碧樓舉辦「從農地到餐桌，守護石虎回家的路」推廣活動。蕉農吳念穎分享發現石虎蹤跡後，申請友善石虎標章並設置夜視攝影機，成功拍到石虎，透過友善耕作兼顧石虎保育與農作價值，也願分享無毒耕作經驗。

林業保育署長林華慶與鄉林（5531）集團、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰，今日從農友手中接過「友善石虎農作標章」的農產品，聯手調製作出夏季清涼飲品，宣示「從農地到餐桌，守護石虎回家的路」，希望拋磚引玉，讓更多企業與國人從了解石虎生態保育，到願意採用石虎認證農作品，更多農友有信心願意投入參與認證，給石虎友善生存空間

林華慶表示，石虎為台灣原生的瀕臨絕種保育類野生動物，主要分布於中部淺山與農村交錯地帶，棲地與人類活動高度重疊。

為兼顧「生活、生產、生態」三個面向，林保署與生物多樣性研究所自2014年起推動「友善石虎農作」標章制度，並自2019年起結合地方政府導入生態服務給付，鼓勵農友採行草生栽培，不施用除草劑、毒鼠藥、非友善防治網，且不餵食遊蕩犬貓，為石虎及野生動物打造安全的避風港。

林華慶說，在各界的努力下，南投地區累積合作農友已達55位，友善耕作總面積逼近100公頃，近兩年就增加14.34公頃，對石虎棲地串聯極具助益。

三方主辦單位強調，推行友善農作的成功，源自中央、地方與學術單位的共同合作，以及農友的堅持與產業的熱烈響應。這樣的跨域串聯正是實現「三生共融」的基石。未來也將持續擴大參與、深化制度，讓農業與保育同行，並期待有更多農友與在地店家加入友善石虎農作的行列，拓展更多元的農產品項。

賴正鎰強調，企業支持永續不能只停留在口號，而應落實於採購與消費選擇。涵碧樓將友善石虎農作食材入菜或調製成飲品並不困難，真正珍貴的是農友願意少用藥、保留草地，為野生動物留下生存空間，讓他感到佩服。

賴正鎰提到，石虎又叫山貓，目前剩不到1,000隻，希望有天能恢復到上萬隻，但要保育就要創造好的環境，要靠農民種植蔬果時，能不使用農藥或是盡力維持自然生態。然而，不噴農藥可能產量就會降低，背後仍要靠企業幫忙，餐飲業的購買支持很重要。

也是中華民國觀光旅館公會理事長的賴正鎰，呼籲公會底下的117家五星級飯店一起投入這個有意義的工作。他說，以後每三個月召開的理監事會議及業主聯誼會，將邀請林保署與生多所到場演講，把這個有意義的活動介紹給所有飯店業主。

林保署與生多所邀請四位友善石虎農友到場分享這條「石虎回家的路」，是如何一步一步走出來的。「掌櫃果園」吳圮台轉型草生栽培管理檸檬園；「翠嶺峰友善農場」吳念穎巧用田區檳榔樹固定香蕉，堅持不使用除草劑。

「瑞丘璞茶」張嘉芳於茶園種植翅果鐵刀木，吸引生物天敵達到自然平衡；青農代表「山水裡天然愛玉」張耕維，則是積極落實無毒草生管理，展現守護土地與石虎棲地的熱情。

此次涵碧樓採用「友善石虎農作標章」認證農作，包括萊姆、香蕉、茶葉、稻米、絲瓜、皇宮菜、秋葵、栗子與地瓜、愛玉等食材，研發具有南投特色的季節限定飲品與料理。

同時規劃「石虎周」活動，透過限定菜單、吧台飲品、產地故事，讓旅客不只是品嚐一杯飲品或一道料理，更能理解每項食材背後的農友故事，以及農友為保留石虎棲地所做出的耕作心血。

涵碧樓採用「友善石虎農作標章」認證農作，研發具有南投特色的季節限定料理。涵碧樓／提供
涵碧樓採用「友善石虎農作標章」認證農作，研發具有南投特色的季節限定料理。涵碧樓／提供

石虎為台灣原生的瀕臨絕種保育類野生動物，目前全台剩不到1,000隻。農業部生多所／提供
石虎為台灣原生的瀕臨絕種保育類野生動物，目前全台剩不到1,000隻。農業部生多所／提供

林業保育署長林華慶(左)與鄉林集團董事長賴正鎰(右)聯手調製做出夏季清涼飲品。記者宋健生／攝影
林業保育署長林華慶(左)與鄉林集團董事長賴正鎰(右)聯手調製做出夏季清涼飲品。記者宋健生／攝影

涵碧樓採用「友善石虎農作標章」認證農作，研發具有南投特色的季節限定飲品。涵碧樓／提供
涵碧樓採用「友善石虎農作標章」認證農作，研發具有南投特色的季節限定飲品。涵碧樓／提供

涵碧樓 石虎 林保署

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