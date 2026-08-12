台泥整合歐非水泥相關事業Cimpor International首選英國申請上市

台泥（1101）12日召開董事會，通過整合旗下土耳其、葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材相關業務，納入新設子公司Cimpor International Holdings，並以該公司為主體，申請於海外證券交易市場首次公開發行股票及掛牌交易。台泥指出，目前以英國倫敦證券交易所、或泛歐交易所作為可能的掛牌市場。

上市後，台泥仍將維持對 Cimpor International 的控制權並持續納入合併財務報表，現有股東權益亦將獲得充分保障。最終上市地點、公司註冊地及相關交易架構，將視主管機關意見、適用法令及資本市場狀況決定。台泥指出，負責全球儲能發展與建置的 NHOA Energy，以及發展歐洲充儲一體業務的 Atlante，不納入本次上市範圍，後續將另行評估。

台泥表示，推動 Cimpor International 海外上市，主要目的在於健全其資本結構、建立更多元的籌資管道，並提升國際資本市場能見度及吸引全球專業人才。透過更清楚的事業定位與獨立籌資能力，預期將有助於歐亞非洲及周邊市場水泥及混凝土建材事業的長期發展，進一步提升集團整體營收及獲利能力，為股東創造長期價值。

台泥指出，本次上市預計採取發行新股及轉讓既有股份並行的方式。依上市地相關規範，公眾持股比例預計不低於 Cimpor International 總股本的10%。實際發行規模、股權比例、價格及交易條件，仍將依資金需求、市場環境、投資人認購情形，以及與主管機關、交易所和證券承銷商的協商結果確定。而OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.的現有營運及其於伊斯坦堡證券交易所的上市地位亦不受影響。

為保障現有股東權益，台泥將於上市前辦理股權分散時，委請獨立專家就釋股數量、價格合理性及對股東權益的影響出具意見書，並依公司治理程序提報審計委員會及董事會審議。

台泥強調，Cimpor International 完成上市後，台泥持股比例雖可能因股權分散而有所調整，但仍將透過 TCC Dutch Holdings 維持對 Cimpor International 的控制權，並持續將其納入合併財務報表。此項安排不會改變集團現有業務性質，亦不影響台泥於臺灣證券交易所的上市地位。

本案目前仍處於籌備階段，實際送件時間、上市地點、發行條件及審查時程，仍可能受到主管機關審查、適用法令、資本市場環境及其他因素影響。台泥將依相關規定及整體進度，適時對外說明。