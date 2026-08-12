快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台泥整合歐非水泥相關事業Cimpor International首選英國申請上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）12日召開董事會，通過整合旗下土耳其、葡萄牙及非洲等水泥及混凝土建材相關業務，納入新設子公司Cimpor International Holdings，並以該公司為主體，申請於海外證券交易市場首次公開發行股票及掛牌交易。台泥指出，目前以英國倫敦證券交易所、或泛歐交易所作為可能的掛牌市場。

上市後，台泥仍將維持對 Cimpor International 的控制權並持續納入合併財務報表，現有股東權益亦將獲得充分保障。最終上市地點、公司註冊地及相關交易架構，將視主管機關意見、適用法令及資本市場狀況決定。台泥指出，負責全球儲能發展與建置的 NHOA Energy，以及發展歐洲充儲一體業務的 Atlante，不納入本次上市範圍，後續將另行評估。

台泥表示，推動 Cimpor International 海外上市，主要目的在於健全其資本結構、建立更多元的籌資管道，並提升國際資本市場能見度及吸引全球專業人才。透過更清楚的事業定位與獨立籌資能力，預期將有助於歐亞非洲及周邊市場水泥及混凝土建材事業的長期發展，進一步提升集團整體營收及獲利能力，為股東創造長期價值。

台泥指出，本次上市預計採取發行新股及轉讓既有股份並行的方式。依上市地相關規範，公眾持股比例預計不低於 Cimpor International 總股本的10%。實際發行規模、股權比例、價格及交易條件，仍將依資金需求、市場環境、投資人認購情形，以及與主管機關、交易所和證券承銷商的協商結果確定。而OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.的現有營運及其於伊斯坦堡證券交易所的上市地位亦不受影響。

為保障現有股東權益，台泥將於上市前辦理股權分散時，委請獨立專家就釋股數量、價格合理性及對股東權益的影響出具意見書，並依公司治理程序提報審計委員會及董事會審議。

台泥強調，Cimpor International 完成上市後，台泥持股比例雖可能因股權分散而有所調整，但仍將透過 TCC Dutch Holdings 維持對 Cimpor International 的控制權，並持續將其納入合併財務報表。此項安排不會改變集團現有業務性質，亦不影響台泥於臺灣證券交易所的上市地位。

本案目前仍處於籌備階段，實際送件時間、上市地點、發行條件及審查時程，仍可能受到主管機關審查、適用法令、資本市場環境及其他因素影響。台泥將依相關規定及整體進度，適時對外說明。

台泥 水泥 英國

延伸閱讀

榮成轉型投控！分割工紙、紙箱事業 明年1月完成重組

榮成為何改組控股？三大盤算曝光：引資、併購、掛牌都留空間

經濟日報社論／泛公股金融整併 該有新藍圖

英特爾發200億美元新股 上市以來頭一遭

相關新聞

外送專法成本效應浮現...學者：強制疊單逐筆計酬 衝擊產業成本效率

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）7月21日上路後，外送合作夥伴基本報酬獲得進一步保障，但Uber Eats 12日宣布，完整認列疊單重疊時間並回溯至7月21日的訂單，調整外送員整體獎酬結構，但自8月14日起，消費者服務費每單平均增加4至6元。學者指出，重新調整外送員獎酬結構及消費端服務費，影響外送成本、供需效率與消費需求，恐衝擊消費者未來下單量，連帶影響外送員實際權益。

今年七度訪台...Grab陳炳耀：台灣不只是市場擴張 會做出真正的在地化

Grab積極爭取進軍台灣之際，集團執行長暨共同創辦人陳炳耀今（12）日首度來台與台灣媒體進行團體交流，這是他今年第七度訪台，其中三次更帶著五名子女同行。頻繁來台的背後，陳炳耀說，是因為Grab進入新市場前，最重要的事就是「到現場聽、去學，真正了解市場與使用者」。

文博會品牌商展落幕 產值16.5億元創歷史新高

2026台灣文博會品牌商展12日閉幕，展覽期間每日均湧現大量觀展人潮，即使周末假日白海豚颱風來襲，仍舊澆不熄民眾熱情。文化部表示，商展總交易金額約16.5億元，相較去年13.5億元，成長率達22%，並創下「使用坪數、參與品牌、使用攤位」等多項指標的新高紀錄。

築間退出日本市場！大阪首店開幕不到2年 子公司將解散清算

連鎖餐飲集團築間（7723）12日公告，董事會決議終止日本子公司「日本築間餐飲株式會社」營運，並辦理解散及清算事宜。公司表示，考量整體集團營運策略、資源整合規劃，以及日本市場營運效益與發展趨勢，決定將資源集中投入主要營運市場。

Uber Eats重算外送員疊單報酬 勞動部緊盯差額撥入帳戶

外送平台Uber Eats 12日表示，有關先前「外送服務重疊時間重複計算」已啟動調整，預計於17日完成並正式適用。對此，勞動部表示，Uber Eats先前未依「外送專法」將每單的外送服務時間如實計入已違法，後續追蹤該公司法遵作法，是否確實履行其聲明，以及將差額撥入外送員帳戶。

竣邦打入重要客戶核心產品線、第3季旺到明年 越南廠訂單提前卡位

竣邦-KY（4442）總經理蕭志偉12日表示，公司已成功打入重要國際品牌客戶的核心產品線，不僅訂單規模更大、產品生命周期更長，也有助提升產能利用率及未來越南新廠布局。受惠核心訂單及新客戶挹注，第3季營運將明顯優於往年淡季，成長動能可望延續至第4季，甚至一路延伸至明年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。