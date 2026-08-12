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外送專法成本效應浮現...學者：強制疊單逐筆計酬 衝擊產業成本效率

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
外送專法7月21日上路後，外送合作夥伴基本報酬獲得進一步保障，但因對疊單計算時間差異，學者指出，重新調整外送員獎酬結構及消費端服務費，影響外送成本、供需效率與消費需求，恐衝擊消費者未來下單量，連帶影響外送員實際權益。Uber Eats／提供
外送專法7月21日上路後，外送合作夥伴基本報酬獲得進一步保障，但因對疊單計算時間差異，學者指出，重新調整外送員獎酬結構及消費端服務費，影響外送成本、供需效率與消費需求，恐衝擊消費者未來下單量，連帶影響外送員實際權益。Uber Eats／提供

外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）7月21日上路後，外送合作夥伴基本報酬獲得進一步保障，但Uber Eats 12日宣布，完整認列疊單重疊時間並回溯至7月21日的訂單，調整外送員整體獎酬結構，但自8月14日起，消費者服務費每單平均增加4至6元。學者指出，重新調整外送員獎酬結構及消費端服務費，影響外送成本、供需效率與消費需求，恐衝擊消費者未來下單量，連帶影響外送員實際權益。

台灣大學國際政經學院教授陳釗而先前示警，疊單透過路徑重疊形成「密度經濟」，若物流效率仍然存在，但共同成本在計酬上被拆成獨立成本，將形成「效率與成本脫鉤」。成本變化可能進一步反映在消費價格、商家訂單與外送員接單機會。他認為政策成效不能只看單筆報酬是否提高，應持續追蹤有效時薪、實際所得、消費者費用與市場需求等指標，判斷是否達成新的市場均衡且保持各方利益。

目前Uber Eats仍開放外送員以疊單方式外送，透過一次取餐或相近路線配送多筆訂單，減少重複移動、提高尖峰時段運力使用效率。但重疊時間改為完整認列後，平台執行同一趟疊單所需支付的成本隨之增加。先前Uber Eats估計，若完全不疊單，每筆訂單的平均營運成本增加20元。影響可能不只於平台多付出的成本，更進一步牽動尖峰供給、消費價格、訂單需求及整體外送效率。

另一個值得追蹤的變化是外送人力供給。Uber Eats資料顯示，專法上路以來訂單總量保持穩定，但外送員顯著增加14%，每位外送員平均完成的訂單量相對減少11.1%。外送工作的相對報酬若持續提高，可能吸引部分餐飲、零售、物流或其他零工工作者轉向外送，勞動供給重新配置可能影響外送員實際營收，也加劇其他服務業缺工或推升人力成本，也是專法上路後值得觀察的外溢效果。

Uber Eats指出，平台原先依外送員實際總投入時間分配疊單重疊時間，現在重新將重疊時間於各趟完整認列並回溯補付相關報酬。但訂單重疊時間認列方式應有討論空間，希望進行對話以兼顧實際外送效率與整體市場運作。

因每單時間單獨計算，消費端開始出現成本傳導，Uber Eats此次調整消費者服務費平均增加4至 6元，先前公平會研究指出，若平台漲價5％，恐有34％民眾不再使用外送，產值蒸發460億元。顯示價格變化可能對市場需求產生顯著影響。不僅商家營收受創，外送員也將面臨可接單量大幅銳減的困境，最終外送員雖然獲得表面上較高的單筆時間計費，卻因總訂單量下滑而導致實際可拿到的總報酬不增反減，對外送員權益並無實質好處。

外送 外送專法 Uber Eats

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