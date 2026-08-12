榮成為何改組控股？三大盤算曝光：引資、併購、掛牌都留空間

榮成（1909）宣布轉型為投資控股公司，引發市場關注為何此時啟動組織重整。對此，榮成表示，此次調整並非只是企業改組，而是希望先建立集團控股平台，讓未來各事業體在策略合作、投資及併購上擁有更大的運作彈性，也保留引進策略夥伴及子公司未來掛牌的可能性，為下一階段國際布局預先搭好架構。

榮成表示，過去集團各事業均由母公司直接管理，但在全球供應鏈重整、低碳轉型及智慧製造趨勢下，未來企業競爭已不只是製造能力，而是資本運作、策略合作及資源整合能力。因此，與其等到合作案出現後再調整架構，不如先完成控股平台建置，未來不論是引進投資人、合資、策略合作或併購，都能有更大的操作彈性。

公司指出，未來集團將形成三大子集團架構。其中，台灣子集團聚焦工業用紙及紙箱事業；中國大陸子集團負責當地工紙及紙箱業務，未來也不排除透過併購紙箱廠等方式擴大下游布局；至於日本及海外子集團，目前主要經營日本廢紙回收業務，並透過100%持股的美國子公司布局美國廢紙回收市場，未來也將視市場需求評估更多合作機會。

公司指出，未來三大子集團將維持各自獨立經營，控股公司則負責集團整體策略規劃與資源配置。各子集團可依不同市場需求尋求合作夥伴。以中國大陸市場為例，未來不排除透過併購紙箱廠等方式，擴大下游布局，提升上下游整合效益；日本及海外市場也將持續評估策略合作機會。

市場也關注，控股架構是否代表未來將推動子公司上市。榮成表示，未來確實不排除評估旗下事業體於適當市場掛牌，但仍須視各地法規、市場環境及公司發展階段審慎規劃，目前並沒有既定時程。至於引進策略夥伴，公司則表示，現階段沒有特定合作對象，不過未來若有引資需求，將以海外合作夥伴為主要方向。

榮成強調，這次重整更重要的意義，在於先完成集團治理架構調整，讓各事業體未來可依自身市場特性發展，控股公司則專注資源配置與策略管理，提高集團因應市場變化及國際布局的彈性。