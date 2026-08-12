快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

榮成為何改組控股？三大盤算曝光：引資、併購、掛牌都留空間

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）宣布轉型為投資控股公司，引發市場關注為何此時啟動組織重整。對此，榮成表示，此次調整並非只是企業改組，而是希望先建立集團控股平台，讓未來各事業體在策略合作、投資及併購上擁有更大的運作彈性，也保留引進策略夥伴及子公司未來掛牌的可能性，為下一階段國際布局預先搭好架構。

榮成表示，過去集團各事業均由母公司直接管理，但在全球供應鏈重整、低碳轉型及智慧製造趨勢下，未來企業競爭已不只是製造能力，而是資本運作、策略合作及資源整合能力。因此，與其等到合作案出現後再調整架構，不如先完成控股平台建置，未來不論是引進投資人、合資、策略合作或併購，都能有更大的操作彈性。

公司指出，未來集團將形成三大子集團架構。其中，台灣子集團聚焦工業用紙及紙箱事業；中國大陸子集團負責當地工紙及紙箱業務，未來也不排除透過併購紙箱廠等方式擴大下游布局；至於日本及海外子集團，目前主要經營日本廢紙回收業務，並透過100%持股的美國子公司布局美國廢紙回收市場，未來也將視市場需求評估更多合作機會。

公司指出，未來三大子集團將維持各自獨立經營，控股公司則負責集團整體策略規劃與資源配置。各子集團可依不同市場需求尋求合作夥伴。以中國大陸市場為例，未來不排除透過併購紙箱廠等方式，擴大下游布局，提升上下游整合效益；日本及海外市場也將持續評估策略合作機會。

市場也關注，控股架構是否代表未來將推動子公司上市。榮成表示，未來確實不排除評估旗下事業體於適當市場掛牌，但仍須視各地法規、市場環境及公司發展階段審慎規劃，目前並沒有既定時程。至於引進策略夥伴，公司則表示，現階段沒有特定合作對象，不過未來若有引資需求，將以海外合作夥伴為主要方向。

榮成強調，這次重整更重要的意義，在於先完成集團治理架構調整，讓各事業體未來可依自身市場特性發展，控股公司則專注資源配置與策略管理，提高集團因應市場變化及國際布局的彈性。

榮成 併購 大盤

延伸閱讀

榮成轉型投控！分割工紙、紙箱事業 明年1月完成重組

工紙大廠榮成8月12日暫停交易

築間退出日本市場！大阪首店開幕不到2年 子公司將解散清算

掛牌兩個月規模衝破165億！00406A憑「主動選股＋權利金收益」模式圈粉投資人

相關新聞

外送專法成本效應浮現...學者：強制疊單逐筆計酬 衝擊產業成本效率

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）7月21日上路後，外送合作夥伴基本報酬獲得進一步保障，但Uber Eats 12日宣布，完整認列疊單重疊時間並回溯至7月21日的訂單，調整外送員整體獎酬結構，但自8月14日起，消費者服務費每單平均增加4至6元。學者指出，重新調整外送員獎酬結構及消費端服務費，影響外送成本、供需效率與消費需求，恐衝擊消費者未來下單量，連帶影響外送員實際權益。

今年七度訪台...Grab陳炳耀：台灣不只是市場擴張 會做出真正的在地化

Grab積極爭取進軍台灣之際，集團執行長暨共同創辦人陳炳耀今（12）日首度來台與台灣媒體進行團體交流，這是他今年第七度訪台，其中三次更帶著五名子女同行。頻繁來台的背後，陳炳耀說，是因為Grab進入新市場前，最重要的事就是「到現場聽、去學，真正了解市場與使用者」。

文博會品牌商展落幕 產值16.5億元創歷史新高

2026台灣文博會品牌商展12日閉幕，展覽期間每日均湧現大量觀展人潮，即使周末假日白海豚颱風來襲，仍舊澆不熄民眾熱情。文化部表示，商展總交易金額約16.5億元，相較去年13.5億元，成長率達22%，並創下「使用坪數、參與品牌、使用攤位」等多項指標的新高紀錄。

築間退出日本市場！大阪首店開幕不到2年 子公司將解散清算

連鎖餐飲集團築間（7723）12日公告，董事會決議終止日本子公司「日本築間餐飲株式會社」營運，並辦理解散及清算事宜。公司表示，考量整體集團營運策略、資源整合規劃，以及日本市場營運效益與發展趨勢，決定將資源集中投入主要營運市場。

Uber Eats重算外送員疊單報酬 勞動部緊盯差額撥入帳戶

外送平台Uber Eats 12日表示，有關先前「外送服務重疊時間重複計算」已啟動調整，預計於17日完成並正式適用。對此，勞動部表示，Uber Eats先前未依「外送專法」將每單的外送服務時間如實計入已違法，後續追蹤該公司法遵作法，是否確實履行其聲明，以及將差額撥入外送員帳戶。

竣邦打入重要客戶核心產品線、第3季旺到明年 越南廠訂單提前卡位

竣邦-KY（4442）總經理蕭志偉12日表示，公司已成功打入重要國際品牌客戶的核心產品線，不僅訂單規模更大、產品生命周期更長，也有助提升產能利用率及未來越南新廠布局。受惠核心訂單及新客戶挹注，第3季營運將明顯優於往年淡季，成長動能可望延續至第4季，甚至一路延伸至明年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。