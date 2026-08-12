今年七度訪台...Grab陳炳耀：台灣不只是市場擴張 會做出真正的在地化

Grab積極爭取進軍台灣之際，集團執行長暨共同創辦人陳炳耀今（12）日首度來台與台灣媒體進行團體交流，這是他今年第七度訪台，其中三次更帶著五名子女同行。頻繁來台的背後，陳炳耀說，是因為Grab進入新市場前，最重要的事就是「到現場聽、去學，真正了解市場與使用者」。

「台灣不只是Grab另一次市場擴張。」陳炳耀表示，台灣將是Grab成立以來首度跨出東南亞的新市場，對Grab具有特殊意義。他這次來台九天親自走訪了夜市、和攤商聊天，也在街頭觀察交通與天氣，「我們是一家亞洲公司，會帶著對在地市場的尊重，以及高度在地化的方式來到台灣。」

這也是陳炳耀認為Grab能在台灣做出差異化的關鍵。相較全球大型平台常由總部開發產品、再複製至不同市場，Grab在東南亞採取的方式，是先理解每個市場，再依據在地生活方式打造產品。若交易獲准，「我們必須用實際行動證明，Grab值得成為消費者的第一選擇。」

例如，Grab因應新加坡購物中心及熟食中心高度集中的餐飲型態，開發「Mix & Match」混搭訂餐，讓消費者可一次向同一地點多家店點餐、只付一次外送費。陳炳耀透露，團隊已開始研究類似概念能否應用於台灣夜市，以及如何解決跨攤取餐效率等在地問題。

人工智慧（AI）則是Grab準備帶進台灣的另一項核心能力。過去十多年，Grab針對亞洲高密度城市發展AI技術，包括即時派單、外送合作夥伴AI助理及自有GrabMaps，以降低等待時間、提升配送及收入效率；同時也透過Merchant AI Assistant等工具，協助商家處理營運及行銷需求。陳炳耀表示，Grab希望把過去可能只有大型企業能使用的科技與能力，進一步普及到中小型商家。

除了科技，Grab龐大的東南亞用戶基礎，也可能為台灣帶進新的觀光消費動能。目前Grab每月交易用戶超過5400萬戶，而台灣約三分之一國際旅客來自東南亞，其中不少原本就是Grab使用者。

Grab數據顯示，國際旅客平均每日每筆交易消費是當地消費者的2.3倍。未來透過App內自動翻譯，以及計畫導入台灣的「5-Star Eats」美食指南，Grab希望讓旅客一下飛機就能使用熟悉的App探索台灣美食，把觀光消費直接導向台灣在地商家。

陳炳耀認為，台灣餐飲市場成熟，但近年外送市場年成長約5％至6％，相較東南亞雙位數成長，仍有重新注入成長動能的空間。在全球外送產業整併之際，他直言，台灣需要真正具備規模、科技與營運能力的競爭力量，「如果獲准，我們會全力競爭。」

至於外界關注Uber持股及資料安全問題，陳炳耀重申，Grab由自己身為創辦人和高階團隊掌握多數表決權，Uber表決權低於4％，對Grab營運及策略沒有控制權，況且Uber CEO也已經退出董事會；未來台灣資料不會儲存於中國、香港或澳門，也不會與中國地圖服務商或中國合作夥伴分享。

針對資安疑慮，他再次強調資料安全沒有妥協的空間，承諾以最高標準保護台灣使用者，所有台灣資料都將透過AWS在台灣的專屬基礎設施儲存於台灣；僅基於資料韌性需求，部分資料也會儲存於新加坡，並採取嚴格的存取權限管理及稽核追蹤機制。Grab將成立台灣專屬的科技治理委員會，以確保符合台灣個資法及所有適用的台灣法規要求。