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高端腸病毒疫苗進軍越南 拚今年全年轉虧為盈

中央社／ 台北12日電

高端疫苗總經理李思賢表示，隨著腸病毒疫苗於8月初出貨越南，預計今年9月底或10月初開始施打，有望自第3季開始挹注營收；隨東南亞市場逐步拓展，高端目標衝刺今年全年轉虧為盈。

高端疫苗今天舉辦媒體交流會。李思賢表示，高端研發的腸病毒71型疫苗今年3月取得越南藥證，8月初完成首批疫苗出貨，越南市場初期將以自費為主。

李思賢指出，越南每年約有140萬名新生兒，疫苗適用年齡涵蓋約2個月至6歲以下，估計潛在適用人口接近900萬人，但實際接種仍取決於家庭負擔能力。初期將從胡志明市、河內的指標性醫院及大型連鎖疫苗接種機構切入。

至於越南腸病毒疫苗售價目前尚未定案，將參考當地外商疫苗價格及國民所得水準。

高端疫苗今年第2季財報，歸屬於母公司業主淨利為2235萬元，較去年同期轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為0.07元；今年上半年歸屬於母公司業主虧損為598萬元，較去年同期虧損1.2億元大幅收斂，每股虧損0.02元。隨越南市場開始貢獻營收，李思賢表示，將全力衝刺今年營運，力拚全年轉正。

產能方面，李思賢表示，目前既有腸病毒疫苗產線滿載，新產線仍須完成相關認證程序；正在興建的第三棟生技大樓預計2028年底開始貢獻產能，另保留部分空間供未來克沙奇病毒疫苗研發及生產使用。新增產線進度也持續進行，替未來東南亞市場的生產量能做最佳的部署。

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