快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

文博會品牌商展落幕 產值16.5億元創歷史新高

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026文博會展期內簽約的22家 IP及廠商，在眾人見證下，共同在品牌商展閉幕式聯合簽署MOU。文化部／提供
2026文博會展期內簽約的22家 IP及廠商，在眾人見證下，共同在品牌商展閉幕式聯合簽署MOU。文化部／提供

2026台灣文博會品牌商展12日閉幕，展覽期間每日均湧現大量觀展人潮，即使周末假日白海豚颱風來襲，仍舊澆不熄民眾熱情。文化部表示，商展總交易金額約16.5億元，相較去年13.5億元，成長率達22%，並創下「使用坪數、參與品牌、使用攤位」等多項指標的新高紀錄。

文化部長李遠出席「黑潮星樂園」閉幕，發布角色IP媒合及參展成果，並參觀商展區及參與黑潮動畫《奇談島航》特映會，為所有參與今年台灣文博會的單位加油打氣。

李遠表示，台灣近年角色、IP發展「驚人的快，超越想像」，主要因為台灣整體文化環境擁有豐厚的歷史、文化內涵，以及與漫畫、動畫、電影等跨域的機會，同時台灣文博會也提供一個向市場、向世界展現的舞台。

李遠提到，「黑潮星樂園」源自於2024年起4年全面關照6大文化藝術領域的黑潮計畫，他有幸見證各領域在黑潮計畫下加速進展，「計畫絕對不能終止」，所以「我們最近最努力的就是準備下一個4年黑潮計畫」。

李遠說，參與台灣文博會讓他學習很多，他之後一定會帶著自己的IP參加「IP商務獵人」課程，因為其他課程都是教人如何創作，只有這個課程是教人怎麼賣出IP，「未來某一天，我一定會帶著我的許多IP報名參加」。

文化部指出，今年品牌商展依據去年辦理經驗做了多項優化調整措施，包括首次導入線上預約、分流入場機制及重新設計展區區位等，線上預約總計吸引逾10萬人次完成預約，滿意度超過8成。相較去年同一時段，入場人數增加1倍，入場速度亦加倍增快，確實達成有效分流人潮目的。

同時，改由不同樓層入場，增加入場觀眾看到文創與工藝類商品的機率、展區維持順暢入場動線，兼顧參展體驗與展場秩序，讓更多民眾得以減少排隊時間，更加輕鬆欣賞展覽、深入探索品牌內容。

今年品牌商展最令人感動的風景，就是看到自己的青春。30年不老IP「凱西．陳」重出江湖；1998年動畫電影「魔法阿媽」轉身變為IP商品；老牌國立故宮博物院融入多款「龍藏經」文創新品延長品牌熱度；藉由台灣文博會平台，深刻顯示IP授權的高傳播力與跨域應用的可能性。

文化部表示，此次觀展包含專業人士逾4.1萬人次，相較去年2.8萬人次，成長率達46.4%；來自港澳、日本、韓國、泰國等地共53家國際品牌參展，吸引逾200位國內外專業買家，其中有80位國際專業買家來台，持續拓展台灣原創內容與國際市場合作，成功舉辦超過640場業務媒合。

品牌 歷史 白海豚颱風

延伸閱讀

凱西文博會掀回憶殺 盼辦展與粉絲迎未來

嘉義300歲虎爺「出差」文博會爆紅 首度走出城隍廟馬來西亞搶合作

文博會周邊被整批拿走！日插畫家發文求歸還 忍淚感謝台灣人送暖

WeMo攜三大IP進駐台灣文博會 同步將共享機車拓點澎湖

相關新聞

外送專法成本效應浮現...學者：強制疊單逐筆計酬 衝擊產業成本效率

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）7月21日上路後，外送合作夥伴基本報酬獲得進一步保障，但Uber Eats 12日宣布，完整認列疊單重疊時間並回溯至7月21日的訂單，調整外送員整體獎酬結構，但自8月14日起，消費者服務費每單平均增加4至6元。學者指出，重新調整外送員獎酬結構及消費端服務費，影響外送成本、供需效率與消費需求，恐衝擊消費者未來下單量，連帶影響外送員實際權益。

今年七度訪台...Grab陳炳耀：台灣不只是市場擴張 會做出真正的在地化

Grab積極爭取進軍台灣之際，集團執行長暨共同創辦人陳炳耀今（12）日首度來台與台灣媒體進行團體交流，這是他今年第七度訪台，其中三次更帶著五名子女同行。頻繁來台的背後，陳炳耀說，是因為Grab進入新市場前，最重要的事就是「到現場聽、去學，真正了解市場與使用者」。

文博會品牌商展落幕 產值16.5億元創歷史新高

2026台灣文博會品牌商展12日閉幕，展覽期間每日均湧現大量觀展人潮，即使周末假日白海豚颱風來襲，仍舊澆不熄民眾熱情。文化部表示，商展總交易金額約16.5億元，相較去年13.5億元，成長率達22%，並創下「使用坪數、參與品牌、使用攤位」等多項指標的新高紀錄。

築間退出日本市場！大阪首店開幕不到2年 子公司將解散清算

連鎖餐飲集團築間（7723）12日公告，董事會決議終止日本子公司「日本築間餐飲株式會社」營運，並辦理解散及清算事宜。公司表示，考量整體集團營運策略、資源整合規劃，以及日本市場營運效益與發展趨勢，決定將資源集中投入主要營運市場。

Uber Eats重算外送員疊單報酬 勞動部緊盯差額撥入帳戶

外送平台Uber Eats 12日表示，有關先前「外送服務重疊時間重複計算」已啟動調整，預計於17日完成並正式適用。對此，勞動部表示，Uber Eats先前未依「外送專法」將每單的外送服務時間如實計入已違法，後續追蹤該公司法遵作法，是否確實履行其聲明，以及將差額撥入外送員帳戶。

竣邦打入重要客戶核心產品線、第3季旺到明年 越南廠訂單提前卡位

竣邦-KY（4442）總經理蕭志偉12日表示，公司已成功打入重要國際品牌客戶的核心產品線，不僅訂單規模更大、產品生命周期更長，也有助提升產能利用率及未來越南新廠布局。受惠核心訂單及新客戶挹注，第3季營運將明顯優於往年淡季，成長動能可望延續至第4季，甚至一路延伸至明年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。