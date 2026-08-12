文博會品牌商展落幕 產值16.5億元創歷史新高

2026台灣文博會品牌商展12日閉幕，展覽期間每日均湧現大量觀展人潮，即使周末假日白海豚颱風來襲，仍舊澆不熄民眾熱情。文化部表示，商展總交易金額約16.5億元，相較去年13.5億元，成長率達22%，並創下「使用坪數、參與品牌、使用攤位」等多項指標的新高紀錄。

文化部長李遠出席「黑潮星樂園」閉幕，發布角色IP媒合及參展成果，並參觀商展區及參與黑潮動畫《奇談島航》特映會，為所有參與今年台灣文博會的單位加油打氣。

李遠表示，台灣近年角色、IP發展「驚人的快，超越想像」，主要因為台灣整體文化環境擁有豐厚的歷史、文化內涵，以及與漫畫、動畫、電影等跨域的機會，同時台灣文博會也提供一個向市場、向世界展現的舞台。

李遠提到，「黑潮星樂園」源自於2024年起4年全面關照6大文化藝術領域的黑潮計畫，他有幸見證各領域在黑潮計畫下加速進展，「計畫絕對不能終止」，所以「我們最近最努力的就是準備下一個4年黑潮計畫」。

李遠說，參與台灣文博會讓他學習很多，他之後一定會帶著自己的IP參加「IP商務獵人」課程，因為其他課程都是教人如何創作，只有這個課程是教人怎麼賣出IP，「未來某一天，我一定會帶著我的許多IP報名參加」。

文化部指出，今年品牌商展依據去年辦理經驗做了多項優化調整措施，包括首次導入線上預約、分流入場機制及重新設計展區區位等，線上預約總計吸引逾10萬人次完成預約，滿意度超過8成。相較去年同一時段，入場人數增加1倍，入場速度亦加倍增快，確實達成有效分流人潮目的。

同時，改由不同樓層入場，增加入場觀眾看到文創與工藝類商品的機率、展區維持順暢入場動線，兼顧參展體驗與展場秩序，讓更多民眾得以減少排隊時間，更加輕鬆欣賞展覽、深入探索品牌內容。

今年品牌商展最令人感動的風景，就是看到自己的青春。30年不老IP「凱西．陳」重出江湖；1998年動畫電影「魔法阿媽」轉身變為IP商品；老牌國立故宮博物院融入多款「龍藏經」文創新品延長品牌熱度；藉由台灣文博會平台，深刻顯示IP授權的高傳播力與跨域應用的可能性。

文化部表示，此次觀展包含專業人士逾4.1萬人次，相較去年2.8萬人次，成長率達46.4%；來自港澳、日本、韓國、泰國等地共53家國際品牌參展，吸引逾200位國內外專業買家，其中有80位國際專業買家來台，持續拓展台灣原創內容與國際市場合作，成功舉辦超過640場業務媒合。