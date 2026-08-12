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中鼎高科技工程新簽約額占比43% Q2營收成長19%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎董事長楊宗興。聯合報系資料照
中鼎董事長楊宗興。聯合報系資料照

中鼎工程（9933）今（12）日召開法人說明會，全面展現在全球AI算力基礎設施、半導體科技建廠及能源轉型浪潮中的核心統包實力。受惠於強勁的市場需求，集團在建工程總額攀升至新台幣4903億元歷史高峰；累計至今年7月底，新簽約額達838.09億元，其中高科技工程占比更達43%，充分彰顯中鼎精準卡位高門檻領域，業務拓展動能強勁。

中鼎第1季雖因部分大型專案完工結案、新專案尚處前期規劃與設計階段，使營收認列步調較緩；然隨著新專案工程穩步推進，第2季營收已較上季成長19%，預期營收可維持逐季成長。整體毛利率穩健維持雙位數，營運正式邁入扎實的收成階段，為未來數年營運奠定高能見度。

中鼎集團董事長楊宗興表示：「中鼎將持續聚焦AI基礎建設、能源轉型、中東重建、核能及淨零循環經濟等高附加價值市場，加速將在建工程量能轉化為營收與獲利，全面提升獲利品質。」呼應此一發展策略，集團正全面深化全球版圖布局。

在AI與高科技工程布局上，中鼎積極掌握全球供應鏈重組及AI算力爆發的龐大商機，憑藉遍布全球的營運據點與全方位EPC統包優勢，不僅已承攬半導體領導廠商多座零廢與再生水等資源循環指標工程，也進一步搶進廠房基建商機，同時亦執行多座資料中心（Data Center）建置工作，近期更成功取得美商新加坡建廠工程，展現中鼎在高科領域的統包實力。

因應AI資料中心帶動全球電力需求高速成長，中鼎憑藉台灣燃氣電廠與LNG接收站市占第一的實績，將此核心優勢延伸至全球市場，持續掌握國內外電力新建、電網升級及能源轉型商機。目前在台灣的通霄、大林、國光等燃氣電廠，以及台塑六接、洲際七接LNG接收站等指標工程均全力推進中。

在能源轉型及減碳布局上，中鼎亦全面投入中東區域重建、全球核能重啟，以及淨零排放與循環經濟等具長期發展潛力市場，正透過跨領域綠色能源整合能力，多箭齊發打造下一波成長引擎，拓展多元成長契機。

中鼎 營收 科技 工程 半導體

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