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築間退出日本市場！大阪首店開幕不到2年 子公司將解散清算
連鎖餐飲集團築間（7723）12日公告，董事會決議終止日本子公司「日本築間餐飲株式會社」營運，並辦理解散及清算事宜。公司表示，考量整體集團營運策略、資源整合規劃，以及日本市場營運效益與發展趨勢，決定將資源集中投入主要營運市場。
築間表示，日本業務規模逐年縮減，營運效益有限，綜合考量成本結構、管理效率及長期發展策略後，董事會決議關閉日本子公司，並啟動解散及清算程序。
築間於2024年10月在大阪道頓堀商圈、鄰近難波車站開設東北亞首間門市「築間燒肉（ちくま焼肉）」，正式進軍日本市場，也開啟集團第二個海外市場布局。不過，公司評估日本市場營運效益及未來發展後，決定退出日本市場，將資源集中於主要營運據點。
根據公告，日本業務占集團整體營收比重僅0.16%，此次停止日本子公司營運對整體營運影響有限。公司指出，本案未涉及廠房設備出租、資產質押等事項，也無其他對股東權益或證券價格有重大影響的應敘明事項。
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