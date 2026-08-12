築間退出日本市場！大阪首店開幕不到2年 子公司將解散清算

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）7月21日上路後，外送合作夥伴基本報酬獲得進一步保障，但Uber Eats 12日宣布，完整認列疊單重疊時間並回溯至7月21日的訂單，調整外送員整體獎酬結構，但自8月14日起，消費者服務費每單平均增加4至6元。學者指出，重新調整外送員獎酬結構及消費端服務費，影響外送成本、供需效率與消費需求，恐衝擊消費者未來下單量，連帶影響外送員實際權益。

2026-08-12 19:36